Se agotan mascarillas

Ciudad de México.

Luis y Francisco toman asiento en unas bancas de Reforma 222. Van a discutir algunos detalles de un proyecto en el que trabajan, uno de ellos se pone gel antibacterial antes de tocar la mesa y colocar ahí su café.

Es el primer domingo con cinco casos confirmados del Covid-19, mejor conocido como coronavirus, en el país, y dos en la Ciudad de México. Aunque la vida parece tranquila, en algunos sitios se escucha hablar del tema.

"Yo vengo del centro y no había ya cubrebocas, Luis igual, me decía justamente que viene del sur y no encontró gel ni cubrebocas en ninguna parte. Nos preocupa más la psicosis en la que puede entrar la gente que el virus", dice Francisco.

En la misma plaza comercial, que para ser un domingo a mediodía parece semi-vacía, Patricia se compra un helado de yogurt y revisa algunas prendas de ropa. "A mí me preocupa por las criaturas, porque uno que está viejo, pues como quiera", dice la mujer que es adulta.

A unos kilómetros de ahí, en Parque Delta, Liza Hernández dice que ella, desde el primer día que confirmaron el primer caso de Coronavirus, en la capital mexicana, fue por cubrebocas y gel antibacterial.

"Pues sí, fui por gel antibacterial, cubrebocas, ahora no los uso pero por si piden usarlos; y en casa nos estamos lavando constantemente las manos, pero no hemos dejado de hacer nuestras cosas normales", dice.