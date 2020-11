Se agazapa Covid en Reynosa; baja al cuarto lugar pero se disparan casos graves

La ciudad de Reynosa pasó al cuarto lugar estatal en casos del Covid-19, aunque el riesgo see mantiene latente y los casos activos también se han elevado y con 36 pacientes en estado grave y entubados en los hospitales de la ciudad.

Esta frontera se había mantenido por semanas en el tercer lugar, pero ayer bajó al cuarto lugar, al ser superado por Victoria, la capital del estado.

De acuerdo al reporte estatal, Reynosa reportó hasta el fin de semana 4 mil 647 casos en total, 79 en investigación y 663 defunciones.

De acuerdo al reporte proporcionado por el Sector Salud Tamaulipas, en el Hospital General de Reynosa hay 4 pacientes positivos entubados, tres positivos graves, 3 negativos graves y uno sospechoso grave, con un total de 11.

ENTUBADOS GRAVES

En el ISSSTE Reynosa solamente hay un paciente sospechoso grave, mientras que en el Hospital 270 del IMSS hay 3 positivos entubados, 13 positivos graves y 2 sospechosos graves, con un total de 18 casos internados.

En PEMEX Reynosa hay 3 pacientes positivos graves, 2 negativos graves y uno sospechoso grave con un total de 6 internados.

Aunque hay más casos de personas enfermas, pero que no están en hospitales y llevan sus tratamientos en sus hogares y además de las personas que no se amen exámenes y que ale no ser tan fuerte solamente toman remedios y sin mayores problemas de los cuales no hay estadística.

EN LAS COLONIAS

En cuanto a los casos activos, ayer eran 126 que se concentran 7 en Lomas del Real de Jarachinas Sur, colonia Rodríguez con 5 casos, 5 en Las Fuentes, 5 en Villa Florida.

Las colonias que tienen tres casos son La Cañada, Bugambilias, Lomas del Real de Jarachina Norte, Campestre, Jardines de Jarachina Sur, Puerta del Sol y Paseo del Prado.

Hay colonias que tienen dos casos: La Cima, Jardín, Rincón de las Flores, Riveras del Carmen, Reynosa, Villa Diamante, Loma Blanca, Hacienda las Bugambilias, Vista Hermosa y Del Sol.

OTROS CONTAGIOS

Se han ido incrementando las colonias que tienen un caso: Prados de Alcalá, Industrial, Las Delicias, Prado Sur, Ferrocarril Oriente, Ayuntamiento, Bella Vista, Las Lomas, centro, Loma Linda, Longoria, Revolución, Las Fuentes Colonial, Jardines Coloniales, Hacienda Las Fuentes, Lomas del Real de Jarachinas, Hacienda del Sol, Los Muros, Revolución Obrera, Burocrática, La Escondida, Lázaro Cárdenas, La Laguna, Arcoíris, Marte R. Gómez, Puerto Escondido, Benito Juárez, Arecas, entre otras.

Pese a que Reynosa bajó al cuarto Lugar Estatal, se mantiene la preocupación, el alza de casos activos y los pacientes graves en los hospitales.