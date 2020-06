Se afianza Chivas en sitio de eLiguilla

GUADALAJARA, Jalisco

Fernando Beltrán está imparable en la eLiga MX.

Con el triunfo de ayer 3-1 al Santos, las eChivas se afianzan en los puestos de eLiguilla al ocupar el cuarto lugar de la tabla general.

El volante mixto ha tomado con responsabilidad ser el representante del equipo y además de divertirse en el torneo de videojuegos, ha sido uno de los protagonistas de la competencia.

Anota, celebra y gana. Ante los laguneros no fue la excepción y de ir abajo en el marcador, supo darle vuelta para aumentar su racha y sumar 9 partidos consecutivos sin perder como gamer rojiblanco.

El Rebaño tiene 26 puntos, de los cuales, 23 han sido ganados por el "Nene".

El duelo lo inició ganado el equipo de la Comarca Lagunera con anotación de Adrián Lozano a instantes de terminar el primer tiempo.

En la segunda parte, Beltrán logró el de la igualad, al 49´.

Oribe Peralta apareció en dos ocasiones para darle la vuelta al marcador con su doblete, al 80´ y al 90´.

El eSantos de Eduardo Aguirre se quedó en la sexta posición, con 24 puntos.

En la antepenúltima jornada de la fase regular, el Guadalajara visitará a los ePumas el próximo miércoles 3, mientras que los Laguneros recibirán al eMorelia un día antes.

La Jornada 15 se completará con los encuentros de hoy Querétaro vs. Atlas, León vs. Tijuana y América vs. Atlético San Luis.

