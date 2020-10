Se aferran Astros de Houston a playoffs; dejan tendidos a Rays

Año 2004. Baja de la entrada 14, David Ortiz al bat con Johnny Damon en posición de anotar. Medias Rojas de Boston y Yanquis de Nueva York empatan a 4 carreras en el quinto partido de la Serie de Campeonato, un duelo que está a punto de llegar a las 6 horas de juego.

Con un imparable al jardín central, "Big Papi" produce la carrera de la victoria ante un abarrotado Fenway Park que celebra el triunfo que obliga al Juego 6, y que vaticina lo que se convertirá en la única remontada de un déficit de 0-3 que ha presenciado Grandes Ligas.

Una épica similar es la que buscan los Astros 16 años después, luego de un jonrón de Carlos Correa que hubiera puesto a temblar las gradas del Minute Maid Park de Houston, vacías a causa de la pandemia de Covid-19.

En aquella ocasión, la víctima de Ortiz fue el mexicano Esteban Loaiza, mientras que ayer le tocó a Nick Anderson permitir el batazo con el que los Astros dejaron tendidos en el terreno 4-3 a los Rays de Tampa Bay y se acercaron 3-2 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

"Todavía no me quiero ir a casa. Estábamos 0-3. Nos reunimos todos en el equipo y dijimos: ´todavía no nos queremos ir a casa, así que hagamos algo al respecto´.

"Ahora estamos abajo 2-3, tenemos un largo camino que recorrer, pero es un buen comienzo", aseguró Correa al finalizar el partido.

George Springer puso al frente en el marcador a los Astros con un cuadrangular en la primera entrada, mientras que Brandon Lowe empató cartones en el tercer rollo.

En ese mismo episodio, Michael Brantley impulsó a Josh Reddick y Martin Maldonado para darle ventaja 3-1 a Houston, pero jonrones de Ji-Man Choi y Randy Arozarena en el quinto y octavo empataron la pizarra.

SALE EXPERIMENTO

El manager de los Astros, Dusty Baker, se la jugó con el novato venezolano Luis García como abridor para el juego de ayer y al final le salió la movida.

En su debut en Playoffs, García, considerado por MLB como el prospecto 13 de Houston, lanzó 2 entradas sin recibir daño y fue justo tras su salida cuando Tampa Bay empató por primera vez el juego.

Hoy, Baker tiene disponible a Framber Valdez para enfrentar a Blake Snell.