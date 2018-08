¡SE AFERRAN AL AZTECA!

Ciudad de México

Es imposible jugar en el Estadio Azteca, las malas condiciones de la cancha —por las lluvias y la reciente instalación de césped híbrido— complica el rodar del balón y la permanencia de sus inquilinos.

Pero, América y Cruz Azul se aferran. No se ponen de acuerdo para evitar que la cancha se dañe más de lo que está; sin embargo, no tendrían más remedio, si la empresa que colocó el nuevo pasto, Turf Managers Special, recomienda reposo.

Pese a que las directivas de los azulcremas y celestes escondan su preocupación por sus respectivos duelos como locales, hay quienes niegan la mundanza "por ahora".

"No es verdad que salgamos del Azteca... Mañana [martes] llega la gente que puso el pasto [híbrido] del estadio, ellos son los expertos, analizarán qué se va a hacer", descartó el Piojo. Pero, ¿están dispuestos a tocar otras puertas? Para Herrera "no es la idea salir de tu casa. Puede que en fecha FIFA se arregle".

Incluso, Ricardo Peláez, director deportivo de La Máquina, coincidió con el Piojo: "Cruz Azul no ha hablado con nadie, no nos vamos a ir del Azteca. La cancha no está bien, pero nos hemos ido adaptando".

De verse con la obligación, los estadios que estarían disponibles para jugar de locales son el Nemesio Díez, el Olímpico Universitario, el Azul y La Corregidora.