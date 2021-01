Se adentra en la política

Sin menospreciar o criticar a sus colegas artistas que también han buscado adentrarse en la política, Gaby Goldsmith está convencida de que su lugar sí está en el medio.

"Yo no vengo porque alguien me esté colocando, ni porque se me esté brindando una oportunidad directa, me la voy a ganar si es que corresponde que así sea, limpia y honestamente", dijo en entrevista.

NUEVA AVENTURA

La actriz, que es precandidata a diputada federal por Morena, cree que, en su caso, su vocación altruista le ha dado las herramientas esta aventura.

"La verdad es que de cualquier sector alguien puede levantar la mano, salir y dar un paso adelante para ser parte de un cambio, pero sí es una gran responsabilidad, sin duda, el pararse y ofrecer algo más.

"Yo creo que ser una imagen pública sí es algo que suma, pero hay que tener capacidad de trabajo, eso es un hecho, y es una gran responsabilidad porque México se merece tener gente capaz y gente honesta", expresó Goldsmith en entrevista telefónica.

LO VUELVE A INTENTAR

En 2018, se postuló como candidata a diputada federal por la coalición PRI, Partido Verde y Nueva Alianza.

Los resultados de su nueva precandidatura serían anunciados durante las primeras dos semanas de febrero.

La estrella de telenovelas como Amarte Es Mi Pecado y Así Son Ellas abrió en 2005 su propia organización social, Código Ayuda. A.C., destinada al rescate de niños y adolescentes en situación de calle y pobreza extrema.

Además, estudia un doctorado en Innovación y Responsabilidad Social en la Universidad Anáhuac de México.