Se adaptan a la ´nueva normalidad´

Propiedad del Grupo Brisas, de la familia Cosio, los tres inmuebles, conocidos por ser sedes de competencias deportivas de primer nivel, cancelaron sus actividades en marzo 2020, cuando la pandemia llegó a México.

El Frontón México reactivó sus instalaciones únicamente para eventos sociales de forma virtual como conciertos, entrega de reconocimientos, conferencias de prensa y algunas fiestas.

"Por como está la situación normalmente se hacían conciertos y eventos en el Frontón México, la Plaza de Toros México tenía las corridas, que tampoco se están haciendo, entonces se están rentando para eventos sociales, para pequeñas reuniones, conferencias y todo esto, que aunque no era el nicho, porque en los conciertos metes a muchas personas y no está permitido, nos ha funcionado. En conferencia de prensa metes a 80 personas con todas las medidas de sanidad y pues esa es la idea.

"Desde antes ya se realizaban eventos sociales, pero ahora estamos adoptando esta nueva modalidad digital y virtual que siga cumpliendo con las necesidades de los clientes y que cumpla con las medidas de seguridad", explicó Guillermo Morales, encargado de operaciones del Frontón en entrevista a fines del 2020, previo al nuevo cierre cuando la ciudad impuso otra vez el semáforo rojo.

CASCARITA DE LUJO

En el caso del Estadio de la Ciudad de los Deportes, o mejor conocido como el Estadio Azul, es alquilado para ligas locales o clubes que deseen disputar algún partido o final sin la presencia del público.

"El Estadio Azul se rentó para el Club Mundet para la final de su torneo. Se les rentó el estadio para que jugaran, obviamente sin público, sin acompañantes, solamente las personas que iban a jugar. El Frontón México se está rentando para conferencias y conciertos virtuales, más chicos. La Plaza de Toros en sí no está funcionando porque es muy grande.

"Se tiene el túnel sanitizante, gel, todo se sanitiza, la máxima seguridad es la que tenemos. Se toma la temperatura. Se limpian baños, porque si se está teniendo demasiada precaución porque somos un lugar de eventos", añadió Morales.

CON MUCHOS CEROS

Los tres recintos deportivos ofrecen diversos planes para su contratación.

Si se trata de algún intercambio con un club privado, medio de comunicación, empresas automotrices, textiles, artistas, cantantes o todo aquel que pueda darle promoción tanto al Frontón, la Plaza de Toros y el Estadio de la Ciudad de los Deportes, se debe de pagar cerca de un millón de pesos.

Este pago incluye la renta de los espacios, las pantallas, gradas o butacas que se necesiten, mientras que los servicios de meseros, encargados de audio y video, edecanes y seguridad, corre por parte de la compañía que adquiera los servicios.

"Normalmente se hacen los intercambios de un millón de pesos, de este millón ponemos el 70 por ciento en Juegos y Espectáculos, y 30 por ciento en Zesta Punta (restaurante) porque ahí se puede descargar el intercambio en alimentos y bebidas para los presentes o clientes que acudan al evento, y es una razón social completamente diferente", puntualizó Carla Daniela Olivares, gerente de marketing de Frontón México.

De no pertenecer a ningún proyecto, aquellos que deseen realizar un concierto de no más de 900 personas o una fiesta familiar en el Frontón, deberán pagar 150 mil pesos. Si se trata de un espacio más amplio como el ex Estadio Azul es de 600 mil pesos la renta.

Para echarte una cascarita con tus amigos, el alquiler del Estadio de los Deportes está en 7 mil pesos la hora, sin servicio médico, árbitros ni stand de hidratación.

PLAZA DE TOROS MÉXICO: 41,262 CAPACIDAD

Alberga eventos deportivos, de espectáculos y socioculturales.

FRONTÓN MÉXICO: 4,200 CAPACIDAD

Da cabida a eventos musicales como conciertos o fiestas familiares.