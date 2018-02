Se adapta al reggaetón

Ciudad de México

Reik siempre toma la temperatura de lo que está pasando en la música para adaptarse a ella sin dejar de lado su esencia. Es una forma de permanecer en esta industria voraz de canciones y en muchos casos efímera.

La agrupación lanza el video “Me niego”, de la mano de Wisin y Ozuna.

Previo al día del estreno del videoclip, Jesús Navarro compartió que se sienten a gusto experimentando nuevos géneros.

DE TODO UN POCO

A 15 años de haber iniciado en la música, la banda mexicana asegura que puede probar en distintos ritmos porque sus giras ya no dependen del último disco que publiquen.

“Podemos sobrevivir a un par de canciones que no peguen y eso viene con la responsabilidad de intentar hacer cosas nuevas. Yo creo que la esencia de Reik es que la hacemos nosotros, solamente nos probamos diferentes sombreros. Hemos hecho reggae, electro, pop, cosas bien raras. Hemos hecho un poco de todo: desde los momentos donde a nadie le gustaba y la disquera nos decía que era un desperdicio de tiempo, de dinero y de recursos y pues lo hicimos igual”.

Su disco anterior, “Peligro”, por el que le apostaron todo, no dio los resultados que esperaban, pues es como una moneda al aire que muchas veces no cae del lado esperado pero, dicen, es necesaria.

“Se hizo un trabajo de promoción enorme pero la gente no conectó con él. Eso era lo que estaba sucediendo”, dijo Jesús, a lo que Bibi agregó:

“Nuestro disco anterior nos gustó mucho, pero lo cierto es que no vendió discos, tampoco shows. Estamos satisfechos con lo que hicimos pero no fue lo que más vendió, eso es lo cierto”.

EXPERIMENTAN

El público que gusta del género urbano es un poco más abierto en cuanto a escuchar nuevas propuestas y ellos no se quieren quedar en las baladas.

“No todas las canciones tienen que ser profundas, también hay canciones para divertirse, hay momentos para todo y se vale que haya canciones que no hablen de nada. No es el caso de ‘Me niego’, pero no estoy peleado con las canciones que no hablen de nada”, reconoció Jesús.

“Me niego” fue compuesto por Christian Linares, Reik, Ozuna, Wisin y Víctor Torres (Los legendarios) y producido por el puertorriqueño Wisin, quien aplaudió que se formen estas alianzas en el medio, ya que el género urbano se ha colocado en el gusto del público en los últimos años.

“Todas las canciones fuertes de este último año se tratan del movimiento urbano y es una bendición por lo menos en mi caso”.