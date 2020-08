Se adapta a la nueva normalidad

A un año de sorprender a México con la medalla de oro en anillos, el monarca panamericano Fabián de Luna ha sido uno de los primeros atletas en enfrentarse a la nueva normalidad en el País.

Desde que sale de casa en Guadalajara hasta que termina su actividad en el gimnasio de entrenamiento cuida cada detalle, ahora su entrenador Pablo Moguel, le indica las instrucciones a varios metros de distancia y desinfecta sus aparatos.

Confiesa que perdió masa muscular por la falta de entrenamiento, aunque se mantuvo corriendo durante los meses de confinamiento junto a su pareja. Y los cambios en su metodología de entrenamiento se han enfocado en cuidarse de lesiones, recuperar la condición física y la coordinación.

"Estoy muy cansado y adolorido después de unos meses de descanso, pero mentalmente estoy muy motivado y feliz de que puedo avanzar otra vez", confesó el medallista panamericano vía telefónica desde Guadalajara.

"Estamos regresando a entrenar lentamente, cuidando el cuerpo para no lesionarlos y regresar a los elementos que antes hacía, no hay que meterle una carga tan rápido si no hay competencias".

El gimnasta mexicoamericano que nació en Chicago a los 18 años decidió representar a México y espera pronto volver a ver a su familia que se encuentra en Estados Unidos. En México lo motiva el camino a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde le queda una oportunidad en el continental del próximo año que fue reprogramado por la pandemia.

¿Cómo es la nueva normalidad?

Desde que salgo de casa tengo mi cubrebocas, paso por un túnel de sanitización, mi entrenador no puede estar cerca, está bastante lejos para cuidarnos, cuando me tiene que atender el fisio lo hacemos con cubrebocas. Como estoy solo lo tengo que desinfectar después de usar los aparatos cuando entren más personas tendrá que ser desinfectado después de cada uso.

¿Y la medalla de oro en Lima?

Cuando la gané no comprendía a quiénes les había ganado, días después de todas las entrevistas me llegó el sentimiento de ganar unos Juegos Panamericanos y mucha gente te reconoce por eso.

¿Dónde guardas la medalla?

La guardo con mi familia, la pusieron en un cuadro y la cuelgan en la casa.

¿En qué nivel está la gimnasia varonil en México?

La gimnasia varonil ha subido bastante su nivel entre Isaac (Núñez), Daniel (Corral), Kevin (Cerda) y yo, hacemos un equipo bastante fuerte, tenemos a Patricio Razo y varios deportistas que apoyan bastante la gimnasia, los juveniles nos motivan.

¿Hace falta algo en la gimnasia?

Más competencias nacionales en juveniles. Que sea algo que ayude uno a otro, apoyar a un atleta en competencias internacionales y que los conozcan los jueces que son los que dan los puntos.

¿Qué recuerdo guardas del confinamiento?

Me fui con unos tíos que son rancheros y me enseñaron a ordeñar vacas, y estaba divertido y bueno de aprender en San Juan de Los Lagos.

¿Te gustaría emprender en otras áreas?

Estudio idiomas. El inglés lo voy a utilizar mucho para negocios internacionales y me gustaría aprender alemán. Quiero negocios internacionales y administración de empresas, me gustaría tener mi propio gimnasio en un punto de mi vida.

Tengo un negocio de magnesia para gimnastas, pesistas y crossfiteros. La pandemia nos afectó bastante porque muchos gimnasios no abrieron, pero nos supimos adaptar, nos estamos manteniendo y nos adaptarnos a la situación en línea. La magnesia es de alta calidad. Tenemos una hecha en México en polvo y otra hecha en Taiwán.