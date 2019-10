Se acusan de factureros... y hasta de drogadictos

García, impulsor de la destitución del Mandatario por las irregularidades de su campaña presidencial, abrió un nuevo frente el miércoles, cuando denunció a "El Bronco" ahora ante la Fiscalía General de la República por el supuesto uso de facturas falsas cuando buscaba Los Pinos.

"Una de las aportaciones (a la denuncia) es una sentencia del INE: 111 facturas falsas con empresas fantasma, donde desviaron recursos del Gobierno a empresas fantasma, y luego a personas físicas, para aportar a la campaña del 'Bronco' 25 millones (de pesos)", dijo el Senador.



Ayer, aunque aseguró que no le interesa pelear con el legislador federal, el Gobernador respondió con ataques a García.



"¿El principal facturero de este País me está acusando a mí de compra-venta de facturas?", cuestionó Rodríguez tras un evento por la mañana por el Día del Policía.



"Le podría preguntar a su papá y a sus hermanos quienes son los principales vendedores de facturas de este País", aseguró en referencia a los despachos jurídicos y fiscales del Senador y su familia.



"¿Podrá él (García) autodemandarse como vendedor de facturas?", preguntó. "Todo mundo en este Estado sabe que él se dedica a eso".



También cuestionó cómo pudo García, hoy de 31 años, comprar dos propiedades de casi 60 millones de pesos sin pagar impuestos cuando tenía sólo 24 años.



"Ya me ha puesto muchas denuncias", continuó.



"Él dice mil pendejadas, siempre anda así, como que se echó un churro de mota. Que se haga un antidoping, aunque luego me va a contestar que lo hagamos juntos".



Ya en tono de broma, "El Bronco" dijo estar convencido de que García tiene una obsesión con él y que "estoy convencido de que le gusto".



Por la tarde, el Senador respondió al Gobernador desde la Ciudad de México.



"En primera", dijo, "el principal impulsor de la ley en contra de los factureros y compra-venta de facturas soy yo.



"No puedo ser facturero porque yo mismo impulsé la reforma", reiteró. "Sería darme un balazo en el pie".



También reviró por la acusación de consumo de drogas.



"Jamás me he drogado", afirmó. "Lo probé cuando su Secretario corrupto de Desarrollo Sustentable, Manuel Vital, me retó.



"Si él quiere nos vamos a hacer el antidoping juntos. No se va a atrever. Sabe que el intoxicado es él, no sólo de mariguana, le entra a la cocaína y otras sustancias.



"¿Por qué creen que se desaparece varios días de Palacio y se va a su rancho? Todo Nuevo León sabe que yo estoy limpio y él es el drogadicto.



"Nos gobierna un drogadicto que tiene al Estado hecho pedazos".



García incluso respondió el dicho del Gobernador sobre si le gusta.



"Sí me gusta, pero para ser el primer Gobernador destituido en la historia del País", sostuvo. "Sí me gusta, pero en la cárcel".