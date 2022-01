Se acercan a jóvenes

"Y es muy lamentable porque lo único que nos rescataba como mexicanos era el sentido del humor en muchas cosas, y ahora, con esta generación de cristal, que todo le ofende, le insulta y de todo se la pasa mal, es difícil ubicar el punto medio, pero yo estoy seguro que se van a acoplar las cosas: el humor siempre será el humor y cabe en todas partes entonces... esperaremos que se corrijan estos muchachos", añade.

Muchos jóvenes, de hecho, han convertido en tendencia referencias de este programa de Azteca, como cuando Pedro Sola casi se come una mosca panteonera, o cuando erró al anunciar una marca de mayonesa, confundiéndola con su competencia. También los toman como imagen de memes, stickers para WhatsApp y videos de TikTok o YouTube.

Pero lidiar con ellos ha sido una misión casi involuntaria, que les ha traído popularidad más allá de la televisión y pese a las diferencias generacionales. Incluso algunas figuras nacidas en las redes sociales los han buscado para entrevistarlos, como el reciente encuentro entre Pati Chapoy y El Escorpión Dorado, que ha sido visto casi 3 mil 200 millones de veces.

"Obviamente me dijo: ´Es que quiero invitarte a dar un paseo conmigo´", explica Pati, en referencia a Álex Montiel, creador de El Escorpión, y quien trabajó hace años en Azteca.

"Le dije: ´¡Pero aguas, eh! Conmigo o te controlas o te controlas´. Es un muchacho que aprecio, que quiero mucho y me encantó lo que hicimos. Sí fue muy respetuoso, lo cual agradecí desde que me senté en su coche".

El Escorpión Dorado es un personaje vestido de luchador que suele subir a figuras reconocidas a su automóvil en donde les hace preguntas y comentarios incómodos, casi siempre con un lenguaje abierto, de referencias sexuales y palabras altisonantes; un paseo que no podría replicarse en la televisión.

"No es lo mismo estar ahí sentados porque él tiene tal agilidad mental que de pronto descontrola a cualquiera, y por supuesto que me descontroló en muchas", dice Pati.

Chapoy aceptó subir a su auto en noviembre pasado sorprendiendo a muchos jóvenes que en su mayoría externaron comentarios positivos hacia la periodista de espectáculos, quien se ofendió menos, o nada, a diferencia de otros famosos que han participado en esta dinámica.

"Es como ver a mi tía religiosa llevándose bien con su yerno el mariguano", escribió un usuario cuya reacción desembocó en más de 15 mil likes.

El que sí jamás subiría con El Escorpión es Pedro Sola, quien es, posiblemente, el que más conexión tiene con el público joven debido a sus accidentes delante de las cámaras, pero también por su canal de YouTube, en el que hasta hace poco daba consejos a más de 452 mil suscriptores, que le dicen "Tío Pedrito". "(El Escorpión) no me gusta porque de pronto te hace una pregunta, un comentario, y ni modo que te quedes callado, prefiero no subirme con alguien así, es muy irrespetuoso".

Bisogno remarca los cambios en todos estos años, especialmente relacionados con su humor ácido, pero no espera modificar su manera de ser. "O me aman o me odian. Sí tengo el humor acá, pero sí te puedo decir, que no es echarme cebollazo ni nada, no le hago mal a nadie".

"Ventaneando" estrena escenografía y el 22 de enero cumplirá 26 años al aire.