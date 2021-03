Se acerca regreso de Julio Furch

Fue el 5 de enero de este año cuando el delantero argentino del Atlas sufrió una fractura en el tobillo izquierdo durante un partido amistoso contra Leones Negros previo al inicio del Guardianes 2021 de la Liga MX.

El diagnóstico de recuperación fue de 3 meses, los cuales ha cumplido, pero falta ahora que reciba el alta del cuerpo técnico para saber cuándo puede finalmente tener su primer partido con el Atlas.

"Esta semana tuve el alta médica del doctor, quedan 5 semanas de readaptación de no sentir dolor, no en el tobillo sino en el tendón por la inmovilización que tuve se generan dolores, espero estar cuanto antes y bien, es lo que quiero, la idea es estar en algunos partidos, pero lo importante es estar bien, no solo por cumplir", dijo hoy Furch en conferencia de prensa virtual desde las instalaciones de La Madriguera previo al entrenamiento de esta mañana.

El delantero que llegó como refuerzo para el Guardianes 2021 procedente del Santos Laguna, explicó los ejercicios que realiza actualmente.

"Esta semana han sido trabajos con pelota, eso te ayuda, te olvidas de los dolores, eso te empuja en lo anímico, no debo excederme en lo que los médicos me dicen, uno se acostumbra a entrenar, pero un paso en falso puede ser perjudicial, estoy ansioso por volver, estoy cada vez más cerca, será importante para estar al final del torneo", comentó el argentino.

Furch sabe que al momento de ser considerado para algún partido deberá mostrar acoplamiento a la dinámica de sus compañeros que tuvieron que batallar para acomodarse tras un inicio en el cual los resultados no se presentaban.

"Uno quiere volver bien, quiero acoplarme, tratar de acomodarme a eso, lo están haciendo bien, se les ve con confianza, atrevidos, estar a la par va a estar bueno, es un grupo que la está luchando desde el inicio, es muy gratificante estar con un grupo así", señaló el artillero.

Pese a que el equipo ha mejorado en sus resultados y funcionamiento sumando 8 partidos sin derrota, sus delanteros Milton Caraglio y Javier Correa, no han anotado; pero Furch afirma que de su parte siempre los alienta, y tiene confianza en que el sábado ante Cruz Azul pueda ser el detonante, sobre todo para Caraglio.

"Hablo todas las mañanas con ellos, somos muy compañeros, siempre les digo que los goles de ellos vendrán en partidos importantes, todos los delanteros pasan por momentos así, ellos saben el trabajo que hacen para el equipo, me ha pasado, y me he sentido mejor ayudando en otras cosas y no anoto, ayudas desde otro punto de vista que la gente no ve. A Milton le digo que el gol vendrá en un momento importante para el equipo, y puede ser este fin de semana en una cancha (el Estadio Azteca) que él conoce muy bien", estableció.