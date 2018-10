Se acerca la gripe... las vacunas también. Preparan una serie de clínicas

McAllen, Tx. - La temporada de gripe está a la vuelta de la esquina. Para prepararse, instituciones académicas como A&M, llevarán a cabo una serie de clínicas de vacunación contra la gripe.

Esta iniciativa es una asociación entre la División de Recursos Humanos y Eficacia Organizacional, la Clínica Comunitaria de Salud Texas A&M, las facultades de medicina, enfermería y farmacia y la Oficina de Educación e Investigación Interprofesional del Centro de Ciencias de la Salud.

"Cada año, las personas mueren de gripe. Es una infección respiratoria contagiosa que todos deberían tomar en serio ", dijo Cindy Weston, profesora asistente en el Colegio de Enfermería Texas A&M.

Si bien es cierto que la vacuna puede no cubrir todas las cepas prevalentes en la comunidad, el año pasado las personas con la vacuna tuvieron una infección menos grave que las que no recibieron la vacuna, de acuerdo con los datos de observación. Incluso si la eficacia de la vacuna no es muy alta, brindará cierta protección contra un caso grave y abrumador de gripe.

Los estudiantes del Centro de Ciencias de la Salud, bajo la supervisión de la facultad, administrarán las vacunas en cada clínica.

Las vacunas disponibles este año son cuadrivalentes y cubren dos virus de influenza A y dos de influenza B.

Además de promover una temporada de gripe más saludable, estas clínicas ofrecen a los estudiantes una oportunidad interprofesional para aprender unos de otros.