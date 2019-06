Se acerca fin de proceso

Ciudad de México.

El Juez de Valencia José Bort suspendió el juicio de paternidad contra Julio Iglesias celebrado este jueves, informó El País.

El abogado del intérprete, Fernando Falomir, presentó dos factores que, de aceptarse por el magistrado, pondrían fin al proceso.

Bort escuchó el reclamo del representante legal de Iglesias, quien argumentó que en la década de los noventa ya se había rechazado una demanda por paternidad, además de que la prueba de ADN con la que se demuestra el presunto parentesco se obtuvo de forma ilícita.

El demandante es Javier Santos, de 43 años, quien desde hace tres décadas ha luchado por demostrar que es hijo del intérprete de "Me Olvidé de Vivir".

Ante la decisión del Juez, Santos se mostró afectado.

"Todavía tengo que analizar lo que ha pasado dentro. Confío en la justicia, pero de toda la gente a mi alrededor. yo siempre he sido el más realista. Sé que me enfrento a un gigante", declaró.

PRUEBA FALSA

Falomir detalló que la prueba de ADN presentada por el demandante fue obtenida de una botella robada a Julio José, otro hijo del intérprete y que además el análisis genético presenta una coincidencia del 96 por ciento entre Santos y el hijo menor de Iglesias.

El abogado mencionó que si esa no es prueba suficiente para el Juez, el cantante estaría dispuesto en realizarse una prueba de ADN.

Por su parte, Fernando Osuna, abogado de Santos, expresó que le parecía incongruente la decisión de Bort, pues no ha habido ningún cambio en el proceso desde que se presentó la demanda hace dos años.

También mencionó que la botella con la que se obtuvo el ADN no fue robada u obtenida de forma ilegal, sino que el investigador la recogió después de que Julio José se percató que la había dejado tirada, tras un día de surf en Miami.

José Bort tiene cinco días para decidir si el juicio continua o será archivado.

ASÍ LAS COSAS

Fernando Osuna, el abogado de Javier Santos, también se ha mostrado contrariado con la decisión del magistrado, pero se ha mostrado confiado en que su cliente acabará siendo reconocido hijo del cantante. "Me parece un tanto incongruente que si hace dos años el juez no vio que cupiera aplicar la excepción de cosa juzgada, ahora vaya a estudiarlo, porque no se ha producido ningún cambio desde entonces. Pero por otra parte, la decisión que adopte será analizada seguramente en distintos recursos ante la Audiencia de Valencia, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es normal que por su prurito profesional quiera mirarlo todo muy bien".

Su arribo a la Corte

Javier Santos, al llegar al juzgado, entre su abogado y su novia, en busca de ser reconocido hijo del cantante Julio Iglesias.