Se acabó el negocio de las grúas particulares

Señaló que fue a través del Sistema Estatal de Seguridad Pública como se dotó al corralón municipal de un poste con iluminación y tres cámaras de vídeo conectadas directamente con el c4, "ese poste cuenta con iluminación, con una cámara PTR con sensor de movimiento, y además tiene dos cámaras fijas más que están registrando todo el que entra y sale del corralón", del mismo modo se reparó una grúa de plataforma que se encontraba abandonada en la Delegación de Tránsito local.

Noticia Relacionada Mantiene tendencia baja

"-Además- las grúas particulares habían agarrado la facultad de cobrar multas por el arrastre pero si era por ebriedad le ponían más, eso no es lógico y coherente que las cosas sean así, lo correcto es que la Delegación tiene su grúa, la Delegación cobra el arrastre y la Delegación cobra la estancia en corralón propio de la Delegación", destacó que el coste de estos servicios resultarán hasta un cincuenta por ciento más económico para el usuario que a través de empresas particulares.

Agregó que cuenta con indicaciones de ayudar a la ciudadanía en caso de que no cuente con los recursos para pagar al cien por cien los costes de arrastre y corralón en instalaciones municipales, "son hasta 50 por ciento menos que en privadas también con el plus de que si hay gente que de verdad no lo puede pagar tenemos la instrucción de ayudarle a la ciudadanía, y que el golpe no sea tan duro"; aclaró que en el caso de arrastres en percances carreteros sí será necesario contratar el servicio de grúas particulares por tratarse este de equipo especializado.