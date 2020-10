¡Se acabó el encierro!

Hugo el "Tigre" Castañeda, uno de los mejores boxeadores olímpicos que tiene Reynosa, reanudó esta semana sus entrenamientos en el Gimnasio de Don Joel Soto.

"Extrañaba mucho darlos y recibirlos (los golpes), extrañaba mucho el ambiente del gimnasio, este tiempo me mantuve entrenando muy duro en casa pero obviamente no era lo mismo porque pues aquí tienes la presión de tu entrenador, y todas las herramientas para entrenar, pero no es pretexto, seguimos en buen nivel", señaló el pugilista amateur, quien a sus 18 años ostenta un récord de 65 triunfos y 5 derrotas.

Se le nota que está disfrutando su regreso al ring. Físicamente luce muy bien pues se mantiene en los 60 kilogramos pero le urge agarrar ritmo de combate.

"Pues me faltaba un poco de todo, necesito meterle duro al sparring y en las mañanas también vamos a regresar a los entrenamientos físicos con el profesor Noguera en el Polideportivo", indicó.

Sus planes no cambiaron con el COVID-19 pero si se retrasaron. Hugo tiene la mira puesta en los eventos nacionales ya que la medalla de oro sigue siendo una asignatura pendiente en su carrera.

"Siempre tuve fe que esto del coronavirus iba a calmarse un poco y al parecer así es, tengo esperanzas de que en noviembre pueda pelear en los eventos nacionales, esperamos que confirmen que sí habrá mínimo un evento, mis planes de lograr una medalla de oro en lo amateur no han cambiado, le traigo muchas ganas al Festival Olímpico", afirmó.

El "Tigre" dejó claro que el siguiente paso será debutar como profesional aunque eso está contemplado hasta el 2021.