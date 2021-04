Se acabó el encierro

Decidió no hacer música porque consideró que en este tiempo la prioridad era estar informados respecto a la pandemia, sin embargo el cantante de 42 años está listo de retomar el 16 de abril la nueva etapa del musical Hoy No me Puedo Levantar con público en vivo en CDMX junto a María León.

"Fueron 13 meses guardadito, ya soltaron a león", dijo entre risas el cantante, quien ayer por la mañana se presentó a su primer ensayo con el elenco de HNMPL, espectáculo inspirado en la música del grupo español Mecano.

A LOS ESCENARIOS

"Yo definitivamente me estaba muriendo por pisar un escenario, estaba ansioso, con ganas. Conozco a mi querido Alejandro Gou (productor del musical) y sé que es muy estricto con todas las normas de seguridad y sé que va hacer algo increíble para que la gente pueda venir con toda la confianza al teatro".

Reconoció que permanecer tantos meses inactivo sin generar ingresos le ha sido muy difícil, lo que más rescata de todo este tiempo es que disfrutó su vida en familia.

Yahir no se afanó en grabar nuevos temas, de hecho el artista tiene dos años y medio sin ninguna novedad musical.

"Por el lado profesional claro que golpea muy duro, son 13 meses prácticamente sin trabajo, además de todos los planes que se retrasaron. Lo que más se rescata ha sido disfrutar tanto de mi madre, sus pláticas, saber qué es lo que le gusta y qué no. Disfruté de mi tierra, tenía 23 años que no lo hacía".

ALISTA TEMA

Musicalmente hablando adelantó que tiene lista una balada para su lanzamiento.

"Mi manager tomó la decisión desde que empezó todo esto de que nosotros no teníamos que salir en medio de la pandemia, lo cual se lo agradezco y aplaudo. Era importante esperarnos, no era el momento definitivamente. Así nos dio más tiempo para hacer más rolas, producir más y hacer más demos. Estar totalmente seguros cuál es el sencillo que queremos".

"Siento que la música nueva no era la prioridad, más bien eran las noticias, era estar preocupados por la familia. Este tiempo también me sirvió para aplicar la paciencia, que es una virtud".

Yahir dejó el confinamiento para volver al teatro en el rol de Mario.

Antes de hacer presencia en Ciudad de México, el cantante ensayó vía ZOOM.