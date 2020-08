¿Se acabó el amor?

Luego de dar a conocer su romance, derramar miel por todos lados y refutar los malos comentarios acerca de que su noviazgo era solo publicidad, Christian Nodal eliminó de su Instagram las imágenes y videos en los que aparecía junto a Belinda.

Incluso el joven de 21 años, la dejó de seguir en la red.

Sin embargo, la actriz y cantante, que mañana cumple años, aún mantiene una fotografía con él, y en sus historias de Instagram hay un clip con el cantautor de hace casi 19 horas.

Ante la extraña acción de Nodal, fans de la pareja han reaccionado y cuestionando al intérprete de “Adiós Amor”.

Apenas esta semana Nodal había compartido un video junto a Beli a bordo de una embarcación, abrazados.

Al pie de la romántica imagen dedicaba un tierno mensaje a la joven.

“Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre.

“Te amo @belindapop. Espero y esta ‘publicidad’ nos dure pa toda la vida mi amor”, escribió el intérprete de “Adiós Amor”.