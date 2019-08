San Juan de los Lagos, Jalisco.

Satisfecho con su triunfal regreso a la actividad profesional, el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr aseguró que ya dio el primer paso en busca de volver a su nivel y que espera pelear pronto.

"Me siento bien porque gané, hice mi trabajo, sabía del rival, qué era lo que tenía que hacer y salieron bien las cosas, el rival no es de mi nivel y si dura más la pelea me iba a ver mal, se acabó cuando se tenía que acabar", dijo Chávez Jr.

La noche del sábado en este municipio jalisciense, el hijo del legendario "JC" Chávez acabó en un round con el colombiano Evert Bravo, quien no aguantó un letal gancho al hígado.

"Me preparé para 10 rounds, no esperaba noquearlo en el primero", reconoció el "Junior", quien dijo que ahora el objetivo es seguir peleando, pues quiere recuperar su nivel y disputar una pelea de título mundial.

"Lo primero es sentarme y ver qué pasa, pelear seguido es lo más importante, quiero mantenerme boxeando y pelear rápido, volví pero fue rápido, quiero seguir peleando, mantenerme en el peso y volver a mi nivel que tenía antes", aseveró.

El boxeador dejó en claro que está listo para pelear con cualquier oponente, ya sea en la división de los supermedianos o incluso en peso medio, si es por un título mundial.

"Con quien sea peleo. Las peleas más importantes que hay de nombres en 175 libras podrían ser, en 168 por un título, a todo estoy abierto, a todo, ya empecé a gatear, vamos a caminar y después corremos".