Se acabaron los lujos en el Gobierno federal: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Al hablar sobre el ahorro de la austeridad republicana y los gastos que se destinaban para las giras presidenciales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se acabaron los lujos en el gobierno federal.

El titular del Ejecutivo Federal recordó una anécdota que le contó una autoridad de España sobre una gira presidencial por aquel país, en donde elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) llegaron un mes antes y ocuparon los mejores hoteles, además de asistir a los restaurantes y bares más lujosos.

Precisó que los uniformados se desplazaban en sus patrullas con torretas. "Vergüenza, eso ya no existe y no sólo no existe esa prepotencia, sino que nos estamos ahorrando mucho dinero", dijo.

Reporteros le preguntaron si fue el expresidente Felipe Calderón, a lo que López Obrador respondió que fue "atrás".

"¿Fue Vicente Fox?", insistieron

López Obrador respondió: "los del cambio, porque es lo mismo, ahora se enojan; qué culpa tengo yo, y yo por qué, diría el clásico".