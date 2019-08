Se acabaron los "dipumoches", dice Tatiana Clouthier

La vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Tatiana Clouthier, aseguró que antes había "dipumoches y diputeibols" pero esos son cosa del pasado.

Ya no existen esas prácticas del pasado, "Eso no se está manejando ya, y lo que se han aprobado son recursos muy claramente para los ramos y que entonces a partir de ahí se baje el dinero, y no para un recurso o para un proyecto especíco", por lo que los moches se acabaron", dijo.

Clouthier acudió a esta entidad a acompañar al coordinador del grupo parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, quien inauguró en esta, su entidad natal, su Casa de Atención Ciudadana.

Delgado también se refirió a las acusaciones que el miércoles lanzó la diputada Inés Parra, también morenista, en contra de su compañero de partido, Sergio Meyer, a quien acusó de presuntos cobros 30 % de "moche" en proyectos culturales.

Delgado aseguró que denunciar que hay "moches" es una idea "viejita" de cómo se actuaba en el pasado, pues hoy "no hay posibilidad de esto, porque hubo cero etiquetados y ningún diputado tiene posibilidades de decidir qué proyecto se va a financiar o no".

A pesar de que las acusaciones fueron realizadas por una de las diputadas de su bancada, Delgado dijo que está garantizado que ni en este presupuesto hubo mochadas, ni las habrá en el de 2020.

Recordó que el Presupuesto de Egresos fue aprobado entre la media noche del 23 diciembre y la madrugada del 24 y "lloraron" los de oposición porque no hubo esas prebendas.

"La oposición no nos creía que iba a haber cero moches. Cuando vieron salir el dictamen de la Comisión de Presupuesto y que la mayoría de Morena así lo aprobó, los otros grupos parlamentarios mejor se fueron a preparar su cena de Navidad. Se fueron llorando amargamente, eran como los viudos de los moches, se quedaron sin moches", sostuvo