¡SE ACABARON LOS BOMBAZOS!

Guadalajara, Jalisco

Francisco Gabriel de Anda, director deportivo, aseguró que Chivas ya no se volverá loco al momento de fichar a un jugador.

"Chivas ya no va a pagar arriba de 8 millones de dólares por ningún jugador, por lo menos mientras esté yo, porque eso es algo que hablé con el dueño Jorge Vergara y me respaldó en ese sentido, no tenemos por qué teniendo las fuerzas básicas que tenemos.

"Ningún jugador de Chivas va a trabajar con ningún representante, todo es directamente a través del club o a través del jugador, algunos ya se ofendieron. Conozco a todos los representantes, aquí en Chivas no se va a trabajar así", dijo el directivo.

El Rebaño buscó para el Apertura 2018 y a petición de Matías Almeyda a Javier Aquino, Jorge Torres Nilo y José Madueña, sin embargo las directivas de Tigres y Cruz Azul, no dieron opciones.

ACUERDAN PAGOS

El presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas, Álvaro Ortiz, reveló que los jugadores de Chivas llegaron a un acuerdo, el lunes pasado, con la directiva por los pagos pendientes, los cuales obedecen a los bonos por los títulos de Liga y de Copa del Clausura 2017.

Ahora, ¿qué necesita el Guadalajara para comprar en el Draft? Que dicho acuerdo entre futbolistas rojiblancos y el dueño Jorge Vergara se firme, para así poder tener movimientos.

"No habíamos salido públicamente a comentar este tema, que ya está en la Cámara de Controversias de los jugadores de Chivas, muy sonado ya por cierto, y sí, ya se llegó a un acuerdo, ya nadamás faltan algunos detalles ahí por definir, pero ya se aceptaron las condiciones (por parte de los jugadores) que se pusieron en un principio, entonces nadamás hay que finiquitar esos detalles y Chivas estará listo para poder contratar y vender los jugadores que necesite", dijo Ortiz, antes de entrar a su conferencia en el Primer Congreso Internacional de Futbol, que organizan los Leones Negros.