Se acaba el chisme

Mario Bautista salió librado de las acusaciones de abuso sexual hacia cuatro mujeres, entre ellas algunas menores de edad, ya que, de acuerdo con el cantante, la situación no tuvo ni siquiera carpeta de investigación, y por lo tanto no existió el caso.

"Todo pasa por algo. Realmente esa situación ya se cerró, se acabó el chisme, se concluyó legalmente como tenía que haber sido siempre", afirmó Bautista en conferencia de prensa.

"No me gusta esto de salir aclarar cosas que ni siquiera son verdad porque si hubiera sido cierto hubiera salido y mostrado mi cara y decir: ´La cagué´, porque así es, así tienes que enfrentar las cosas, pero cuando no es verdad por eso no me quise involucrar en el más mínimo sentido".

LA HISTORIA...

A finales de marzo, cuatro mujeres, identificadas como Isabel, Daniela, Inés y Alexa, señalaron al intérprete de haber abusado de ellas, alcoholizadas y drogadas, luego de asistir a una reunión en la casa de Acapulco del artista.

"Yo veía en la tele a estas niñas y decía: ´No puedo creer que haya gente así´; que las niñas estuvieran disque llorando, otras ya no sabían ni qué hacer, yo decía: ´¡Wow! ¿Por qué hacen esto para dañar a alguien? ¿Por qué ser así?´.

"No le quise dedicar nada de energía a esto, lo dejé de un lado, se arregló legalmente como tenía que ser, se cerró. Estoy feliz de la vida, agradecido. Todo pasa por algo, ellas tuvieron su lección; todos podemos sacar lecciones de esa situación, y es más: yo estoy agradecido", aseguró Bautista.

VISA Y DROGAS

Esta acusación se suma a otro escándalo que rondó al joven, de 24 años, en 2018, ya que en ese entonces fue deportado de Estados Unidos por presunta posesión de drogas, ya que se rumoró que portaba marihuana en su equipaje; sin embargo, Bautista aclaró que su deportación fue por problemas con su VISA.

"Las malas experiencias son las que nos hacen recapacitar. Si sólo vivimos buenas experiencias, no vamos a tener esa conciencia de distinguir lo bueno de lo malo. Lo que me deja (la situación) es reflexionar sobre la conciencia del ser humano, que existen estas dos fuerzas en la vida en general: blanco y negro, control y descontrol, felicidad y tristeza.

"Todo tiene un contraste, el ser humano tiene que pararse detrás de esos contrastes y ver cuándo es blanco, cuándo es feliz y saber que existen estas dos fuerzas en la vida", añadió.

Por otra parte, en cuanto a lo laboral, Bautista anunció que el 14 de noviembre ofrecerá un concierto en la Arena Ciudad de México, como parte de la celebración de su quinto aniversario, todo bajo estrictas medidas sanitarias.

Por el momento aún no se sabe cuántas localidades serán vendidas, ya que adecuarán el foro para que, entre las personas, se mantenga una sana distancia.