Se acaba el amor

Ciudad de México

Parece que nos tenemos que acostumbrar a la idea de que nada dura por siempre, en especial el amor. Eso lo han aprendido varios famosos - algunos a la mala-, que ya sea por un acuerdo en común o diferencias irreconciliables, se separaron del que alguna vez consideraron "el amor de su vida". Esta mitad de año nos ha dejado varios truenes y el corazón roto con ello.

SE DICEN ADIÓS...

1) Regina Blandón y Roberto Flores: En medio de rumores, la pareja de actores compartió en redes la decisión de separarse. "Estamos separados, sí, pero dejen de leer revistas de esa calaña, chavos (haciendo referencia a una revista de espectáculos de circulación nacional que puso en duda las preferencias sexuales de Roberto). Es puro invento. Nosotros seguimos queriéndonos y admirándonos como siempre". La pareja se había casado en septiembre del año pasado; sin embargo, desde abril se empezó a notar la distancia entre ambos.

2) Michelle Renaud y Josué Alvarado: Después de cinco años de noviazgo y casi dos de matrimonio, la actriz de 29 años y el empresario restaurantero anunciaron su separación por "el bienestar" de su hijo Marcelo. "Josué es el amor de mi vida junto con Marcelo. Eso no ha cambiado, pero sí me doy cuenta que en esta vida debes buscar tu felicidad". Actualmente el pequeño vive con su mamá, pero convive con su padre todas las semanas.

3) Mariana Ochoa y Patricio de la Peña: Esta separación marcó el segundo divorcio de la cantante de 39 años, quien desde su cuenta de YouTube la cantante habló sobre su ruptura con el servidor público. Con él se casó en el 2014 y tuvo dos hijos: Valentina y Salvador. Recordemos que su primer matrimonio fue con Christian Eskenazi, el cual terminó por una infidelidad.

4) Marimar Vega y Luis Ernesto Franco: Este par de actores se conocieron hace ocho años y fue en 2015 que decidieron casarse durante una linda ceremonia en Puerto Escondido. Lamentablemente en mayo pasado la pareja decidió anunciar su separación mediante un comunicado en redes: "para evitar más especulaciones les queremos comunicar que tomamos la decisión. Los motivos, creemos es irrelevante compartirlos, pero aseguramos no tiene nada que ver con lo que se ha publicado o rumorado".

5) Paulina Goto y Horacio Pancheri: El pasado 29 de julio la actriz Paulina Goto celebró su cumpleaños, pero quien brilló por su ausencia fue Horacio. Desde entonces los rumores sobre una separación comenzaron entre sus fans, quienes también ya habían notado la ausencia de sus constantes fotos en redes. Aunque la pareja no ha admitido que terminaron y declaran que solo "están distanciados por el trabajo", la pareja ya no comenta las publicaciones del otro e incluso la felicitación que él le hizo a ella por su cumpleaños no fue romántica como en años anteriores.