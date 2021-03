Se abren camino

Majo Rodríguez y Sofía Liz Percara son el claro ejemplo de que cuando se quiere se puede. Una en México y la otra en Argentina, ponen diariamente su granito de arena en favor del deporte.

"Es súper importante para mí celebrar el Día de la Mujer haciendo lo que me gusta que es correr, ser representante de un deporte considerado para hombres, lo disfruto al máximo porque sé que hay muchas personas que están siguiendo", sentenció Rodríguez, quien actualmente corre en la categoría de Trucks en la Nascar México y en los tractocamiones en la Súper Copa Mercedes.

"He pasado por situaciones de machismo en las que no siempre se nos dan las mismas oportunidades a hombres y mujeres, en donde también he sufrido discriminación, malos comentarios, y como siempre lo he dicho, los resultados hablan en la pista y aunque al principio me afectaba mucho, pero con la apertura de algunos hombre ha sido más fácil".

En la Fórmula Entrerriana, campeonato élite de Argentina, Sofi Percara también hace su lucha en el automovilismo. Influenciada por su padre, poco a poco encontró en los autos un motor que la impulsa, por lo que no presta atención a comentarios machistas que la puedan debilitar mentalmente.

"No soy de honrar mucho los días festivos, por eso para mí el Día de la Mujer es uno más y no le presto demasiada atención. Sin embargo, eso no quiere decir que no reconozca el valor de las mujeres. Al ser pocas creo que el reconocimiento es mayor y nuestros resultados muchas veces son sobrevalorados, porque de nosotras nadie espera nada, entonces cuando logras algo impacta mucho mas que cuando logra lo mismo un chico", consideró Percara.

"Obviamente que sí (he pasado por situaciones desagradables) y seguro muchas más veces de las que recuerdo, porque algunas están naturalizadas y ni si quiera nos damos cuenta.

En el deporte suelo no prestarles demasiada atención y concentrarme en hacer lo mejor, sé que mis palabras no le va a cambiar el pensamiento a los machistas, pero quizás mi funcionamiento en la pista sí lo haga".

Aunque Majo y Sofi transitan en carreteras distintas, desean ganarle la partida a la desigualdad y ver primero la bandera a cuadros.

ES W SERIES CONTRADICTORIA

La W Series, campeonato exclusivo de automovilismo para mujeres, ha divido la opinión de sus protagonistas.

El separar a las mujeres de los hombres, consideran Majo Rodríguez y Sofía Liz Percara, segmenta a los competidores y desmotiva la equidad de género.

"Tengo sensaciones encontradas con la W Series porque creo que la intención es darle difusión a las mujeres, pero siempre estuve en contra de las categorías sólo para mujeres", dijo la conductora argentina.

"Creo que es una gran iniciativa, es algo innovador, me gusta la idea por el hecho de hagan notar que hay mujeres en el automovilismo, pero es un poco contradictorio el que esté separado de los hombres", añadió Majo.