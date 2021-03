Se abre paso en futbol profesional

El reynosense César Osmar Flores es un ejemplo de perseverancia. Un jugador que a pesar de no tener los reflectores encima ha hecho los méritos necesarios para seguir luchando por llegar a la Primera División.

Sus ganas de triunfar están incluso por encima de la pandemia.

Actualmente juega en la Liga Premier (Segunda División) para los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas en donde se ha ganado la titularidad.

"Me siento agradecido primeramente con Dios, por darme la dicha de poder seguir haciendo lo que más me gusta a pesar de esta situación tan complicada que estamos viviendo, tomando en cuenta también que muchos jugadores no tuvieron la fortuna de ser contratados por algún equipo, agradecido con mi familia por el apoyo pero sobre todo con la UAZ ya que gracias a la confianza de los profesores Rubén Hernández y Mimo Raudales puedo seguir compitiendo en un nivel profesional del fútbol mexicano", comentó el zaguero central que ha disputado 14 partidos en este torneo.

César disputó los 90 minutos este viernes en el empate de la UAZ 1-1 ante Tecos. El equipo marcha en el séptimo lugar del Grupo I y necesitan un cierre perfecto para aspirar a calificar.

"Primeramente buscar el pase a la liguilla aunque se está volviendo un poco complicado pero estamos ahí firmes y trabajando duro día con día, mientras haya posibilidades seguiremos luchando. Después de esto ya Dios dirá", indicó.

La mentalidad nunca ha sido un problema para César quien nunca ha dudado de sus cualidades.

A sus 24 años de edad sabe que el tiempo se convierte en un enemigo así que necesita dar el siguiente paso.

"La idea principal es culminar este torneo de la mejor manera, después por qué no buscar una oportunidad en la Liga de Expansión o fuera del país, en este momento me siento capaz de jugar a un nivel todavía más alto", afirmó el grandote de 1.92 metros.

Otra de las cosas que están pendientes en su lista de objetivos es poder defender la camiseta del equipo de casa.

"Con respecto al tema de Atlético Reynosa, me sentía ilusionado por la oportunidad ya que en los últimos años Reynosa venía siendo una de las instituciones más competitivas y serias en la liga, no se pudo concretar lamentablemente porque el equipo desapareció por un torneo pero no descartó portar la camiseta de mi ciudad en un futuro", finalizó.

