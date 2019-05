Se abre camino como compositor

"No me fijo si es ranchero, reguetón o lo que fuere mientras la gente se pueda identificar. Me gusta el pop, explorar sonidos y que el tipo de personas con las que colabore me motiven a adoptar algo de su música y género". Axel Muñiz, cantautor.

Axel Muñiz se estrena como compositor en su nuevo sencillo "Sin ti", junto a Maite Perrroni y Juan Magán, que se lanzó ayer. Al ser una canción de su autoría, el cantante confesó que sintió miedo de que el tema no les gustara a estos dos artistas, ya que apenas está iniciando su carrera.

"Fue una emoción increíble saber que les había encantado mi canción. A veces te da inseguridad pensar si les podría gustar o no una rola de tu autoría a personas que ya tienen mucha experiencia en la música. Cuando me dijeron que les encantó a Maite y a Juan, me motivé mucho a hacer más cosas", dijo Axel.

La historia detrás de "Sin ti" nació cuando Axel estaba muy enamorado y pensó en cómo sería su vida sin esa persona. Ocho años más tarde, esa anécdota inspiraría esta canción que cumplió su profecía.

LE APUESTA A NUEVOS GÉNEROS

Su estilo en la composición va orientando al pop, aunque afirma no temerle a los nuevos géneros mientras la letra empatice con las personas, como esta canción, que nació en el género que le gusta, pero que tomó un ritmo distinto aconsejado por su productor.

"No me fijo si es ranchero, reguetón o lo que fuere mientras la gente se pueda identificar. Me gusta el pop, explorar sonidos y que el tipo de personas con las que colabore me motiven a adoptar algo de su música y género e irlo fusionando con el mío", afirmó el intérprete de "Mi Vicio".

Para componer a Axel lo inspira su familia, la vida misma y por supuesto el amor, que aunque está soltero, dice tener el "corazón contento".

El músico se ha preparado desde pequeño como compositor. Su interés por hacer melodías inició cuando aprendió a tocar el piano y la guitarra. Al crecer tomó un campamento de compositores en Estados Unidos donde escribió "Siempre tú", que posteriormente grabaría junto a Alexandra Stan.

LA MÚSICA ES LO SUYO

Muñiz también se ha dado conocer gracias a su papel de Gaspar en la serie musical de Netflix "Go! Vive a tu Manera", proyecto que se le dificultó por no tener preparación actoral. Él asegura que prefiere crear música y cantar sobre cualquier otro trabajo.

"Cien por ciento, de música a actuación, me voy al mundo de la música. Es lo que más me llena, me encanta escribir cosas que salen del corazón, escucharlas en algún restaurante o interpretarlas en un show con gente cantando contigo".

Y agregó: "nunca voy a decir que no a un trabajo de actuación, pero mi prioridad es la música".

El cantante reveló que estará de gira por Argentina, Chile y Brasil en la segunda temporada de la serie que se estrena el próximo 21 de junio y de promoción con su sencillo "Sin ti" junto a Magán y la exRBD.