´Se abarató la frontera´

"Reynosa no ha crecido en vivienda, es más se ha despoblado, tampoco tenemos incremento en la economía, tenemos demanda de mano de obra, pero desde las primeras devaluaciones el fenómeno que padece la frontera es de abaratamiento.

"El fronterizo se abarató con las primeras devaluaciones" afirmó categórico Roberto Salinas Ferrer con licenciatura en economía, quien dijo que no es cierto el crecimiento del que habla el gobierno, desde los gobierno del PRI, como el del gobernador Egidio Torre Cantú que Tamaulipas, en particular la frontera no hay aumento de la economía.

Destaco que la región del bajío que tiene un dinamismo mas acelerado que el de la frontera crece varias veces mas que el de esta zona, en particular Reynosa.

Dijo que estados como Querétaro y Nuevo León tienen mejores finanzas que nosotros de Tamaulipas.

Salinas Ferrer quien además es Presidente de la Camara Mexicana de la Industria de la Construcción explicó que este crecimiento negativo en vivienda y en general de la economía, porque no hay demanda, tiene que ver con la inseguridad fenómeno que sigue constante.

"Se habla de oferta de empleo, pero su pago es bajo, tenemos empleos baratos, nos hemos abaratado desde las primeras devaluaciones.

"En las colonias se vive el fenómeno de la desocupación de viviendas de gente que se ha ido de esta ciudad, por el temor a la delincuencia-

"Y si a eso le agregas la oferta de empleos con bajos salarios tienen que la economía crece pero en sentido negativo.

"Creo que quienes hacen los análisis en gobierno tienen que considerar esos datos duros, cuanta gente se ha ido de Reynosa?, cuantas viviendas hay desocupadas? y entonces si podemos hablar de cifras reales no las que se manejan oficialmente".

Aclaró que si hay una demanda aunque poca de casas de interés social, de las mas baratas y sabe de lo que habla porque se dedica al desarrollo habitacional Salinas Ferrer.

Destacó que : "En Reynosa no nada mas tenemos mano de obra barata, tenemos mano de obra calificada , muchachos muy bien preparados que salen de las instituciones publicas y privadas como la Universidad Tecnológica de Tamaulipas y la Universidad Tamaulipeca, pero no hay trabajo para ellos.

´Hace falta que vengan empresas de otro nivel, que demanden tecnología y ofrezcan mejores salarios y ya podremos hablar de mejor economía.

"Pero el tema mas importante es que los gobiernos en sus tres niveles se comprometan y trabajen para mejorar la seguridad publica y ya la gente no se tendría que ir a otras partes´´.

No solamente existen despojos de viviendas, ni desocupación de casas por la inseguridad, ni por la desocupación laboral trascendió extraoficialmente que la demanda de viviendas de interese social se redujo en un 40 por ciento.

Según información filtrada desde fuentes allegadas al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (INFONAVIT) ya tiene varios años que poco a poco se ha disminuido la demanda de casas para trabajadores en el estado de Tamaulipas.

La última versión indica que de 10 mil créditos que se esperaba que los derechohabientes demandaran del INFONAVIT solamente han recibido 6 mil solicitudes, apuntaron las fuentes informativas.

Explicaron que la razón tiene que ver principalmente con la crisis constante de inseguridad que se vive en Tamaulipas.

Este dato mantiene preocupados a contratistas, empresarios, sindicatos de la construcción en sus diferentes ramos como albañiles, carpinteros, fierreros entre otros.Igualmente los empresarios dedicados al ramo ferretero ven muy problemática la situación de la falta de vivienda, pues a ello se suma la baja de ventas de material de construcción de particulares.





Policías reclaman una pensión digna

Cuando había mejor seguridad, entregaron buena parte de su vida a recorrer calles y colonias populares de Reynosa, pudieron prevenir robos, asaltos y agresiones físicas a transeúntes y conductores.

Igualmente realizaron rondines en comercios y dependencias oficiales.

Algunos padecen enfermedades del corazón y otros andan en sillas de ruedas.

Enviaron oficios para reclamar una demanda laboral y justa; su jubilación a la que todo mundo en este país tiene derecho.

Aún no les dan una respuesta

Confían en la gestión de sus representantes populares y en la sensibilidad de la alcalde MakI Ortiz Dominguez, y en la atención a sus demandas del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Al respecto el presidente de los ex policías Juan Moreno Montoya informó que acaban de enviar de nueva cuenta un oficio al síndico primero Alfredo Castro Holguín para que interceda por sus derechos y les ayude a conseguir una audiencia con la presidente Ortiz Domínguez, "que sabemos que pronto nos recibirá".

Solamente quieren su jubilación para que puedan vivir su vejez que en algunos casos de ellos, ya es muy difícil.

Dijo que algunos se encuentran enfermos, otros andan en silla de ruedas o caminan con bastones por lo deteriorado de sus piernas y su edad avanzada.

Los jubilados y pensionados de la asociación "Teodoro González" esperan una respuesta positiva.

De nueva cuenta expolicías solicitan una audiencia con la presidenta Maki Ortiz Domínguez.