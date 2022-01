'Scream 5' es la más sangrienta de la saga.- Melissa Barrera

Sí te va a tener brincando en tu asiento, pero también está muy chistosa", señala la actriz, quien forma parte del nuevo elenco de la cinta, dirigida esta vez por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett, y escrita por James Vanderbilt y Guy Busick. "Las películas de Scream son conocidas por ser horror, pero también comedia. Hay un balance muy bonito de eso y esta película no es la excepción. Nos mantenemos muy cercanos a la esencia que creó Wes Craven". Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette y Roger L. Jackson regresan a la historia para repetir sus papeles originales, mientras que Marley Shelton también vuelve con su personaje de la película anterior.

La nueva entrega de la franquicia, de 25 años, secuela directa de Scream 4 (2011) y la primera de la serie que no es dirigida por Wes Craven, quien murió en 2015, es más sangrienta que las anteriores, asegura en entrevista la mexicana Melissa Barrera, quien interpreta a Sam en la trama. "Es una película muy sangrienta, creo que es más sangrienta que las cuatro anteriores, con mucho susto.

A ellos se suma el nuevo elenco encabezado por Barrera, Jenna Ortega, Jack Quaid, Mason Gooding, Jasmin Savoy Brown, Dylan Minnette, Mikey Madison, Sonia Ammar y Kyle Gallner. La nueva historia ocurre 25 años después de que una racha de asesinatos brutales conmocionara a la tranquila población Woodsboro, ahora un nuevo asesino se ha puesto la máscara de Ghostface y comienza a apuntar a un grupo de adolescentes para resucitar secretos del pasado mortal de la ciudad. "Hay muchas escenas de ataques, muchos gritos, persecución, también mucha acción", señala Barrera, quien no deja de expresar su emoción por ser parte del filme, pero sobre todo porque la propuesta ha recibido buenas críticas. El regreso de Ghostface a la pantalla grande ha sorprendido a los especialistas porque, a pesar de ser un personaje nostálgico, luce renovado. El filme, distribuido por Paramount Pictures, se rodó en Wilmington, Carolina del Norte, de septiembre a noviembre de 2020.

Orgullosa de gritar a todo pulmón Contenta y orgullosa, Barrera no oculta la felicidad que le da ser la primera mexicana en el elenco de esta franquicia, que llegó por primera vez a la pantalla en 1996. "Me siento muy orgullosa de ser la primera mexicana en ser parte de Scream, en el papel que estoy haciendo, un personaje que no estaba escrito para una mexicana, pero que se abrieron a castearlo con la persona indicada", afirmó en entrevista desde Los Ángeles. "Ahora estoy representando a mi País y a mi gente en una película que en México la quieren mucho, hay muchos fans mexicanos y estoy feliz y ansiosa porque todo mundo la vea".

La joven es parte de la nueva generación de actores que integran el elenco de la película, y se siente más que contenta de su haber dado vida a su personaje. "Sam tiene un secreto muy grande que la ha atormentado toda su vida y regresa a Woodsboro a proteger a su familia y se ve envuelta en las nuevas matanzas que comienza Ghostface ahora y le toca buscar ayuda con la gente con más experiencia por eso hace equipo con Gale (Courteney Cox), Dewey (David Arquette) y Sidney (Neve Campbell) para detener al nuevo enmascarado". La también protagonista de In The Heights (En El Barrio) se mostró emocionada porque han recibido buenas críticas de quienes han visto la nueva historia. "Lo que más quieres cuando haces una película es que la gente la reciba, le guste y se pase la voz de que está buena, especialmente cuando es parte de una franquicia y es la quinta entrega, pues hay mucha presión", expresó. "En este caso, es la primera de las películas de Scream que se hace sin el director Wes Craven (quien realizó las anteriores cuatro), ahora son diferentes directores y escritores, también con elenco nuevo; había mucha expectativa y presión y estamos muy ilusionados todos y agradecidos de que les esté gustando a los fans". La celebridad, de 31 años, se siente agradecida por el apoyo que tuvo de los actores que han estado en toda en la saga de terror. "Me tocó la suerte de trabajar con actores y actrices que tienen muchos años como con Courteney Cox, Neve Campbell y David Arquette, aprendí muchísimo de ellos", señaló. Sin duda, añadió, se dio un buen match entre todo el crew. "Todo el elenco nuevo son personas maravillosas, súper talentosas, todos están casteados a la perfección", dijo.

"Estábamos todos encerrados en un hotel juntos y se sentía como un campo de verano. Se hicieron lazos muy fuertes y gracias a Dios todos veníamos con mucho respeto siendo fans de Scream y queriendo hacer el mejor trabajo posible para hacerle justicia a la película". Calificó de intensa, increíble y gratificante su experiencia en la ficticia ciudad de Woodsboro, donde se desarrolla la historia.