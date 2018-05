SCJN niega amparo contra extradición a primo de 'El Chayo'

La Primera Sala aprobó el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para confirmar la autorización, emitida hace 8 años, para que Moreno Madrigal sea juzgado por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Carolina del Norte por asociación delictuosa y posesión de más de 5 kilos de cocaína con fines de distribución en territorio estadounidense.

El también primo de Nazario Moreno, líder principal de "La Familia", fue detenido en diciembre de 2009 y en México está acusado de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

"El Llavero" tramitó el amparo contra la opinión jurídica emitida por un juez federal en su proceso de extradición, pues argumentó que no se le permitió impugnarla y con base en ello se autorizó su entrega, con lo que se le generó un estado de indefensión.

La Corte ratificó que la opinión jurídica de los jueces federales en los procesos de extradición no son vinculantes, por lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores no obedece a los mismos en sus acuerdos de autorización para concretar la entrega de los imputados.

"El hecho de que la ley no prevea un recurso ordinario para controvertir las actuaciones del juez de Distrito en la etapa de excepciones y defensas no vulnera el derecho al acceso a la justicia".

"Aunque no haya posibilidad de atacar esas actuaciones intraprocesales a través de un recurso ordinario, sí es posible combatir la decisión definitiva a través de un medio extraordinario cuyo objetivo es velar por el cumplimiento básico de las exigencias de un debido proceso", indicó el fallo aprobado por la Corte.

Moreno Madrigal ya no cuenta con ningún recurso para frenar su extradición por lo que su proceso podría concluir en las próximas semanas.