"Schumacher está en buenas manos", afirma la familia

Berlín, Alemania.

En la declaración se pide también comprensión por la escasa información que se proporciona sobre la salud de Schumacher, desde que sufrió un accidente de esquí, hace cinco años.



"Pueden estar seguros de que está en buenas manos y que hacemos todo lo posible por ayudarle. Por favor entiendan que seguimos los deseos de Michael cuando un tema sensible como la salud queda reservado a la esfera privada", dice la declaración dirigida a los seguidores del ex piloto.



Como regalo por los 50 años la Keep Fighing Foudation creará un museo virtual en el que se podrá repasar los éxitos de la carrera de Schumacher a través de una aplicación.



"La aplicación es un nuevo hito en nuestro esfuerzo de hacer justicia con él y con vosotros en la medida en que celebramos sus éxitos", dice la declaración.