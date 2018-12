Saturan viajeros la Central Camionera

"Sí es importante, si todavía no han adquirido sus boletos lo hagan a la brevedad posible". Carlos Cruz Reyes, administrador de la central.

Hasta en 25 por ciento se incrementaron las corridas en la Central de Autobuses de Reynosa, diariamente salen 370 camiones que atienden alrededor de 13 mil personas.

Debido a que la preventa inició desde los primeros días del mes, durante el 22 y 23 de diciembre las corridas se saturaron, al grado que no había boletos a diferentes puntos del estado de Veracruz, muchas personas se quedaron a dormir en las instalaciones con la esperanza de que abriera alguna corrida extra.

Los residentes de Reynosa, están saliendo rumbo al Estado de Veracruz, Nuevo León, Ciudad de México y Michoacán.

"Ahorita nos baja un poquito pero para el próximo fin de semana que tengamos el fin de año vamos a tener un incremento muy similar, estamos teniendo alrededor de 35 y 40 pasajeros que dan 13 mil personas diariamente", dijo Carlos Cruz Reyes, administrador de la Central de Autobuses.

Normalmente la Central de Autobuses opera nueve líneas y están activas tanto en horas del día y de la noche, mismas que ofrecen servicio a un total de 130 destinos del país, así como de Estados Unidos.

"Hasta ahorita sí (es seguro viajar de noche) no hemos tenido reporte de incidente delictivo que me haya llegado como administrador de la central camionera, no lo hemos tenido hasta el momento, esperamos que así siga la situación, de un reporte blanco", expresó el administrador de la Central Camionera.

De paseo

por ciento se incrementó la demanda del pasaje.

25

13,000 personas salieron diariamente de esta ciudad a otros destinos.

370 autobuses son los que salen a distintos lugares del país.