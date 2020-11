Saturan las calles; ignoran protocolos

Desde niños sin cubrebocas, personas consumiendo alimentos, así como parejas que no guardan la sana distancia se observan en la zona centro de Reynosa, a días de que concluya el "Buen Fin".

La campaña de mercado que presume de tener precios bajos, promociones y pagos diferidos ha llamado la atención, por lo que pese a las restricciones que se han interpuesto para acceder a un negocio a comprar en medio de la pandemia por el nuevo coronavirus, en calles como Zaragoza, Benito Juárez, Morelos, así como la Peatonal Hidalgo se observan decenas de familias transitando.

EL MAÑANA reportó que a ocho meses de haberse decretado la "cuarentena" en esta frontera se han acumulado más de 4 mil 660 casos positivos, así como 674 defunciones, mientras que 102 pacientes se encuentran activos, es decir, que están en riesgo latente de contagiar.

En un recorrido por el área, se evidenció que desde el pasado lunes considerado de asueto por la Revolución Mexicana, la afluencia ciudadana fue mayor, por ello los comerciantes deben hacer un esfuerzo extra para evitar el ingreso de personas que no respetaran el protocolo Covid-19. "Si no tienes cubrebocas no entrarás, solo se permitirá 1 persona por familia", indican los carteles en la mayoría de las fachadas.

El "Buen fin" concluirá el próximo 20 de noviembre, y por lo pronto, no se ha designado ningún operativo ni cuadrillas de vigilancia para que se respete la sana distancia o el uso de cubrebocas, tampoco se muestra personal de la Comisión Estatal Contra Riesgos Sanitarios (Coepris) haciendo inspecciones, a diferencia de los primeros meses de la pandemia.