Saturan hospitales Covid en zona sur

Tampico, Tam.- Dado a los contagios que han sido más incisivos en la zona sur, los hospitales se han saturado, lo que ha generado desesperación entre la ciudadanía, principalmente de personas que tienen a sus familiares enfermos.

Lo anterior lo dio a conocer el alcalde de Tampico, Jesús Nader Nasrallah, quien asevera que es necesario que la federación invierta más en ese tema, pues cada día son más las personas fallecidas.

"Ya vemos que los hospitales están saturados, ya no se dan abasto, he recibido llamadas de gente desesperada que me ha pedido buscar algún sitio en los hospitales de Tampico, pero ya está saturado, por lo que de alguna manera estamos viendo con algunos directores que se les hagan espacio porque cada vez son más y más", dijo.

Pidió de nueva cuenta a la población a que se comprometa y se solidarice con acatar las principales recomendaciones del sector Salud que use el cubrebocas, se lave las manos constantemente o se aplique gel antibacterial, que sigan con el confinamiento.

"Estamos poniendo en riesgo la capacidad hospitalaria hoy que ya casi estamos saturados y no queremos que pase como en otros estados", expresó.

Dijo que es lamentable que la gente aún sea omisa a las recomendaciones, pues tan sólo en la zona centro hay personas de la tercera edad que se enojan porque se les hace la recomendación que se retiren a sus domicilios, "se molestan cuando uno va y les dice, voltean la cara o a veces se hacen los que no escuchan".