Satisfechos los maestros de CNTE retiran campamento

Ciudad de México.

Este jueves por la tarde, profesores oaxaqueños de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzaron a levantar su campamento localizado frente a la Cámara de Diputados luego de que terminara la reunión con Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y el diputado de Morena Mario Delgado.

Entre gritos de "¡Let's go!", "¡Fuga!", y "¡Vámonos!" los maestros comenzaron a levantar sus tiendas de campaña, cajas y maletas con las que vivieron los últimos tres días apostados frente al recinto legislativo para protestar contra la reforma educativa y demandar la entrega de 5 mil 500 incidencias, algunas de las cuales se podrían traducir en plazas, que negociaron en la SEP.

Por la calle de Emiliano Zapata, los conductores de autobuses de las líneas "piratas" que acompañan a los profesores a la Ciudad de México pasaron gritando: "¡Línea dorada, a las 6!, ¡Línea dorada a las 6!" para ofrecer traslados a Oaxaca por un precio inferior al de las líneas comerciales.

En la SEP mientras tanto, las reuniones concluyeron sin un acuerdo concreto con la CNTE. De acuerdo con Mario Delgado habrá más reuniones el martes y miércoles de la próxima semana y que se le harán cambios al dictamen que se aprobó en comisiones.

AMLO LES DA TODO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminar de la reforma educativa todo aquello que "afecte" a los maestros, para que no se diga que su Gobierno es igual al anterior.

Ante las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), luego que el dictamen de la nueva reforma educativa fue aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados, el Mandatario sostuvo que dio la instrucción al titular de la SEP, Esteban Moctezuma, de dar toda la información sobre la iniciativa a los docentes.

"Pero en todo aquello que pueda significar afectar a los maestros he dado instrucciones de que se quite todo, porque no les voy a dar el gusto a los conservadores de que digan de que somos iguales, no", aseguró.

"Voy a pedirle a Esteban Moctezuma que hable y dialogue con los maestros, que informe y que se quite todo lo que pueda ser utilizado contra los maestros".