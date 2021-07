Satisfecho Lozano por el triunfo

El representativo mexicano que encarará Tokio 2020 goleó 4-1 al Fukuyama City en Hiroshima, con un doblete de Henry Martín, un tanto de Luis Romo y otro más de Sebastián Córdova.

"Por los protocolos que manejaban de no poder salir para participar contra otra Selección y tampoco pudo acercarse otra para hacerlo, sabíamos que iban a hacer unos Juegos Olímpicos atípicos, distintos, nos hubiera gustado jugar contra una Selección, pero nos adaptamos al rival, fue un buen partido, más de lo que esperábamos, el resultado no refleja lo que ha sido", explicó Lozano este jueves en video conferencia.

"Me hubiera encantando enfrentar a una Selección pero hay que adaptarnos a todos, fue un gran rival, esperábamos que nos complicara pero en verdad nos tocó enfrentar a Japón en este proceso en dos ocasiones previas, tienen buenos jugadores; por cultura son disciplinados en lo táctico, son intensos, a mí me gustó el partido, a pesar de que el resultado es abultado no tiene que ver, sí generamos muchas mas opciones, ellos también tuvieron sus opciones, manejaron la pelota, nos complicó por momentos como si hubiéramos enfrentado a una Selección".

El Jimmy Lozano comentó que nota a un equipo motivado por arrancar la competencia y sin temores por la pandemia de la Covid-19.

"Los veo bien, nos están cuidando bastante, la gente en Hiroshima, para evitar cualquier contagio, los protocolos son muy buenos, todos los días llenamos en una aplicación nuestra temperatura, nuestra salud, no existe ese temor, de mi parte no lo hay", apuntó.

"Nos están cuidando, lo que menos quieren en estos Juegos Olímpicos es evitar cualquier contagio, al grupo lo veo ilusionado, emocionado, mañana viajamos a Tokio, a estar en la Villa Olímpica y ya nos dará la sensación de estar en los Juegos Olímpicos".