Satisfecha con Cats

La cantante, actriz y compositora estadunidense Taylor Swift, quien personificó a Bombalurina en la adaptación cinematográfica del musical Cats, dijo que se siente satisfecha con el trabajo que realizó en la cinta y que gracias a ello pudo conocer a los mejores bailarines y actores.

No voy a analizar las cosas en retrospectiva para decidir que no fue mi mejor experiencia. Jamás habría conocido a Andrew Lloyd Webber o ser testigo de cómo trabaja si no hubiera participado en la cinta. He tenido oportunidad de trabajar además con los mejores bailarines y actores. No tengo quejas de ningún tipo", declaró a Variety.

MUY SEVEROS COMENTARIOS

A pesar de las severas críticas que recibió la película de Tom Hooper y, por consecuencia de las pérdidas económicas reflejadas en taquilla, Swift no podría estar más satisfecha con la experiencia vivida en su última incursión cinematográfica, la cual ha servido al menos para sacar a relucir su versatilidad como artista.

Asimismo, la intérprete ha querido reivindicar el hecho de que su canción ´Beautiful Ghosts´, escrita y producida para el filme, recibió una nominación en la categoría de mejor canción original de cara a la pasada ceremonia de los Globos de Oro.

NO AGRADÓ

No es posible considerarla una buena película. Pero no quiero invitar a que se la odie. Es un animal callejero feo que huele mal y que sin duda no debe ser invitado a casa. Sin embargo, es en su especie un tipo de criatura viviente, digna de al menos cierta compasión básica", escribió el crítico de Vanity Fair Richard Lawson, respecto a la cinta.

Desde su estreno, una tras otra se han repetido las implacables críticas sobre la versión cinematográfica de Cats, el famoso musical creado por Andrew Lloyd Webber basado en un poema de TS Eliot.