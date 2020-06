SAT tiene en la mira a 10 mil factureros; alistan órdenes de aprehensión

Hay casi 10 mil factureros identificados por el fisco, de los cuales 700 fueron incluidos en lo que va del año en la lista negra oficial que publica el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Junto con los evasores que resultaron del análisis de las primeras declaraciones provisionales de impuestos o del pago del IVA que se hicieron en febrero, pueden salir las primeras órdenes de aprehensión derivadas de la reforma fiscal penal que entró en vigor este 2020, o bien algunos acuerdos reparatorios para evitar ir a la cárcel.

De acuerdo con información del SAT, únicamente un centenar ha ganado los amparos interpuestos.

La gran mayoría de los señalados por emitir facturas apócrifas no ha logrado comprobar su inocencia. El grueso de los implicados se encuentra en el listado global de presunción o por no aportar pruebas para ser borrados, y los que presentaron evidencias a su favor y no convencieron a las autoridades.

De este universo de defraudadores, incluidos los de este año por emitir facturas para amparar operaciones inexistentes, alrededor de 324 que no presentaron pruebas son los contribuyentes a los que el fisco les siguió la pista para recuperar el daño al erario.

Están en la mira otros 41 contribuyentes que se acercaron al SAT para demostrar que no evadieron por medio de facturas falsas, pero sus pruebas fueron insuficientes.

Sólo 10 contribuyentes comprobaron su inocencia al desvirtuar durante el procedimiento con documentos legales que exhibieron.