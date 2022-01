SAT no sancionará a jóvenes sin RFC

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que no habrá sanción para jóvenes mayores de 18 años que no se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), a menos que ya realicen alguna actividad económica. "La transición del registro llevará cierto tiempo y durante este lapso no habrá penalidades ni multas ni sanciones", señaló.