Sastre, un oficio para valientes

En la ciudad existen oficios en peligro de extinción, ser sastre es uno de ellos, quienes lo practican no aparecen en los registros de Empleo y Productividad municipal, son valientes que viven de las ganancias diarias, sin lujos y en la resignación de crear trajes elegantes a reparar bastillas de pantalones.

El señor José Luis Cruz Mendoza, sastre y cortador, inició en su oficio desde los 18 años cuando de solo ver se enamoró de la magia que produce una aguja e hilo "Es el amor de mi vida, tengo más de 50 años haciendo esto que es lo único que se hacer, aprendí de ver, después fui perfeccionando mi técnica y no me he rendido, han sido tiempos buenos, malos y peores pero no lo dejo por nada".

Sus manos envejecieron en una maquina de coser que colocó en su negocio sobre la calle Juarez, a una cuadra de la plaza principal, por afuera la fachada pintada de color blanco queda corta para la creatividad con la que él trabaja "Yo hago desde una bastilla hasta un traje, se hacer todo lo que me pidan, ahorita lo común es que lleguen para pedirnos arreglos en pantalones, en sacos o en ropa de mujer".

El tener poco trabajo o nada le parece común desde el año 2000 mil cuando los costos de la ropa se hicieron más accesibles, generando prendas desechables "Ahorita las compañías grandes nos están ganando terreno, sale más caro hacerlo pero la calidad no se compara, hay clientes que nos piden al gusto y nosotros tenemos esa capacidad, se hace a la medida y con garantía".

Buenos tiempos...

Con nostalgia recuerda su oficio entre 1970 y 1980 cuando hacía hasta 5 trajes por semana, ahora Cruz Mendoza asegura que si le va bien recibe 1 solicitud por mes, los buenos tiempos le permitieron educar a sus 3 hijos "Soy un padre orgulloso uno de mis hijos es licenciado, otro estudió ingeniería en sistemas y el tercero es capturista de datos, es una gran satisfacción en la que apoyo mi esposa aunque ya falleció, nuestros hijos salieron adelante, son el reflejo del amor de este oficio".