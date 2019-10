Sarita intercedió por homenaje.- Mayer

Cd. de México.

Mayer viajó en días pasados a Florida para convencer a Sara Salazar, viuda de José José, para traer el cuerpo del famoso y rendirle un homenaje en México.

"Estuve con ellos (los hijos de José José) y escuché. Puedo decir que Sarita trabajó mucho para que esto se llevara a cabo, lo peor que pudo haber pasado es que no tuviéramos parte de las cenizas.



"Ella (Sara) intercedió con su mamá para que se respetara la voluntad de su papá", dijo en entrevista en el ex Hangar Presidencial, donde arribó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con las cenizas del "Príncipe de la Canción".



Para el legislador, México y su gente merece esta gran despedida al intérprete.



"Ya cumplimos la parte importante: los acuerdos para que se llevara esto a cabo. Ahora que nos olvidemos que si hubo o no tensiones, que lo vean como un mensaje positivo.



"Olvídense de las tensiones, de las discusiones, es momento de la reconciliación, amor y paz, este acontecimiento nos va a unir a los mexicanos", reiteró Mayer, quien viajó en el avión Boeing 737 con los restos de la celebridad y sus hijos Marysol y José Joel.