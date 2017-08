Saquean almacén, queda escuela sin libros de texto

Río Bravo, Tam.- Niños de primaria Corregidora en ambos turnos, inician este ciclo escolar sin sus libros de texto, luego de que colegio particular saqueara almacén habilitado que la Supervisión 31, tenía en ese plantel de calle Cuauhtémoc con avenida Madero, colonia La Paz.

Fue el supervisor en esa demarcación, Ramón Cruz Olvera, quien informó la mañana del martes, que si bien ya se había iniciado el ciclo con un déficit de libros de texto gratuitos, la situación se agrava en la Supervisión 31.

El funcionario escolar dijo que todo se suscitó en días pasados, cuando se habilitó la bodega provisional en esa escuela, hasta donde una maestra responsable de colegio particular, arribó para solicitar los libros de texto del actual ciclo escolar 2017-2018. “La maestra llegó y no se espero a que le asignaran los libros, ni a firmar por ellos, nada más dijo: ‘estos son los míos y se los llevó’, ahora no sabemos la cantidad exacta de libros que faltan”, sentenció el funcionario escolar.

El supervisor no precisó si dará parte a sus superiores en ciudad Victoria o si remediará la situación a nivel local. Mientras tanto, aún no se cuantifica cuántos juegos de libros tomó de forma anticipada y sin autorización la maestra de colegio particular.

Fue en un momento de descuido de las autoridades de la primaria Corregidora, que la docente de escuela privada, tomó los textos, lo que agrava el de por sí grave problema de falta de libros.