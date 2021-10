Saquean 1.3 millones

Durante el 2020 el Ayuntamiento de Reynosa, presidido por la exalcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez, ejerció un millón 313 mil 415 pesos en la Dirección de Protección Animal, una dependencia que no existe y que del 2018 al 2021, sólo se limitó a una comisión frente al Cabildo.

La falsa dirección parece en el concepto 37, y en la categoría de "pagado" se marca en su totalidad, lo que representa que todo el recurso se ejerció, sin sobrantes.

En entrevista exclusiva para EL MAÑANA, el excoordinador de la Comisión de Protección Animal ante el Cabildo, Eduardo Flores Gómez, reconoció que nunca hubo una dirección, pese a los esfuerzos y llamados para que se concretará como una nueva dependencia.

"Desde el Cabildo hicimos todo lo posible porque existiera esta dirección pero no lo logramos, se quedó como un pendiente, todo estuvo desde una comisión, faltó voluntad, personal, no hubo recursos y no se prestó la atención debida a pesar de que todos los días se recibían entre 3 a 4 denuncias", señaló.

Cuestionado por el recurso aprobado mencionó:

"Lo que se compró para la protección animal fueron dos unidades motrices, una de ellas que debía ser una clínica móvil, pero que no tuvo quirófano ni mesa para esterilizar, por eso no funcionó, y en torno al personal tampoco hubo grandes contrataciones, tuvimos conocimiento de sólo una persona, a pesar de que hicimos énfasis muchas veces".

¿Y EL CABILDO?

El millón 313 mil pesos que se destinaron a la dirección falsa, es un tema pendiente para el nuevo Cabildo que entró en funciones el pasado primero de octubre.

Este medio buscó posturas de los regidores y al respecto señalaron; "Todas las anomalías que se encuentren por supuesto que deben revisarse, e incluso pediremos reportes, los temas no pueden quedarse en el pasado", mencionó José Luis Godina, décimo regidor.

Por su parte, Ana Lidia Luévano de los Santos, vigésima quinta regidora, agregó: "A veces hay partidas que aparecen en los documentos pero luego se hacen modificaciones, entonces si es un ejercicio pasado pues es algo desconocido, ya que nosotros debemos enfocarnos al presente".

Lo que se compró para la protección animal fueron dos unidades motrices, una de ellas que debía ser una clínica móvil, pero que no tuvo quirófano ni mesa para esterilizar, por eso no funcionó". Eduardo Flores, Excoordinador de la Comisión de Protección Animal ante el Cabildo

| No existe ni existió una dependencia de protección animal en Reynosa, sólo hubo una comisión del 2018 al 2021.

¿CUÁNTO Y CUÁNDO?...

Lo que se gastaron:

- Un millón 313 mil 415 pesos

El lapso



- Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020

- La falsa dirección de Protección Animal aparece en el concepto 37, y en la categoría de "pagado" se marca en su totalidad.