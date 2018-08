Santos cumplió con Agustín Marchesín

"Habiendo sido campeones, el jugador argentino y su representante quisieron negociar un contrato, tratando de obtener un incremento salarial, el cual no era apropiado desde el punto de vista del Santos Laguna, ya que el contrato contemplaba premios por campeonato y se encontraba recién iniciado", explicó la directiva a través de un comunicado.

Marchesin llegó a la Comarca en el Clausura 2015, con un contrato por cuatro años; salió del equipo en el 2016 luego de ser transferido al América. Antes de partir estuvo en medio de una polémica generada por el Boca Juniors de Argentina, quien deseaba hacerse de los servicios del arquero.



"Boca Juniors comenzó una campaña para llevar a sus filas Agustín Marchesin, sin ningún consentimiento del Santos Laguna y ninguna oferta sería para intentar realizar una negociación, por lo que se decidió acudir con las autoridades correspondientes, para dar a conocer este hecho", detalló el conjunto lagunero en su comunicado.



La dirigencia de los Guerreros recalcó que el traspaso de Marchesín al América se dio dentro de los términos que marca el reglamento, reconoció su trayectoria como jugador al ser parte del quinto título del equipo y le deseó que siga creciendo como deportista y persona.



Marchesín dijo el lunes que pidió su salida de Santos porque no le cumplieron.



"Yo he estado muy cómodo en la institución, tanto en Lanús donde siempre llegaron ofertas y el presidente dijo que no, nunca me he quejado. En Santos en el primer torneo me fue muy bien, ya el segundo pasaron muchas cosas que ya no me gustaron, cosas que me dijo el presidente y no me cumplió, y en su momento pedí mi salida, obviamente.



"En ningún momento pedí mi salida de América. En Santos sí pedí mi salida porque se portaron muy mal conmigo", explicó Marchesín.