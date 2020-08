Santiago Giménez viaja a Cancún en plena pandemia

CIUDAD DE MÉXICO

"El Chaco", quien ahora entrena al Cancún FC, recibió el afectuoso saludo de su hijo. La Máquina le dio el fin de semana libre a sus pupilos, mismo que aprovechó el joven atacante para tomar un vuelo y trasladarse al Caribe.

"Le caí de sorpresa, no se lo esperaba. Cuando me vio, no sabía qué hacer", dijo Giménez hijo al club de la Liga de Expansión.

En plena pandemia, que ha afectado a docenas de futbolistas de la Liga MX, el joven cementero partió de la Ciudad de México para ver a su papá.

Santi estuvo de vuelta para entrenar ayer lunes por la tarde, en los preparativos para enfrentar el sábado al León.