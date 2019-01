Santiago Baños: "Se complicó lo de Nico Castillo"

Cd. de México.

"Lo de Nicolás está complicado. Él no mostró muchas ganas de regresar (a México), luego tuvimos un contacto y se abrió la posibilidad. Es una de la gente con la que hemos tenido contacto.



"Pero se ha ha complicado un poco más porque corrieron a su técnico, entonces hay que esperar ver quien llega, si lo toman en cuenta o no, si él se quiere quedar. Se ha vuelto complicado el tema de 'Nico', obviamente es un jugador muy importante que ya demostró su calidad en México", dijo Baños a ESPN.



El directivo agregó que en caso de no poder fichar al ex de Pumas tienen un par de opciones más, aunque no dio nombres.



"Afortunadamente llevamos teniendo una visoría de jugadores por un tiempo definido y eso nos da la oportunidad de tener un par de oportunidades más", declaró.



Baños también comentó que no pudieron llegar a un acuerdo con el argentino Mauro Boselli, quien ficharía con el Corinthians.



"Con el tema de Boselli se nos vino el tiempo encima. Hubo negociación y pláticas y no pudimos llegar a un acuerdo por los tiempos", contó.



En el caso de Diego Lainez, pretendido por el Ajax de Holanda, manifestó que su deseo es que retenerlo al menos para el Clausura 2019.



"Hay pocos como él, me gustaría que se quede un torneo más. Las ofertas o los acercamientos están y no hay nada concreto. En Europa la ventana cierra en febrero, tenemos todo el mes.



"No hay nada oficial. Esperamos que la próxima semana haya algo más concreto", explicó.



Agregó también que el francés Jérémy Ménez recibiría el alta médica el 11 de enero de la lesión de rodilla que sufrió previo al Apertura 2018 y que primero jugará con la Sub 20 para retomar el ritmo.



Baños indicó que el título no les quita presión para el 2019 ya que los objetivos son permanentes.



"La presión es cada semestre y el compromiso con los dueños es igual. Estábamos festejando el título y nos dio a entender que quería el siguiente título. Queremos el torneo de copa y que el equipo varonil pelee por el bicampeonato y que la femenil defienda el título. Tenemos que ser protagonistas todos los torneos", dijo.