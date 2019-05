SANTA MACANEADA

La artillería de Boca Secas quedó herida después de perder el primer juego de la serie pero en el segundo desafió hicieron que los Chupers pagaran caro al recetarle tremenda paliza de 21-2 y de esta manera emparejar la balanza en la final nocturna de playoff del Club Social y Deportivo de Veteranos y Jubilados.

Con rallys de tres, cuatro y siete carreras que fueron acompañados con dos cuadrangulares de Kevin Prishker y uno de Rubén Gutiérrez hicieron más fácil el trabajo del lanzador Lenin Peralta para que saliera con el triunfo del campo Manuel Pavón Mortera.

El line up de Boca Secas no se cansó de batear y en siete entradas armaron 22 imparables para sacudir la serpentina de los Chupers, que no pudo hacer nada para evitar el vendaval de anotaciones.

El tercera base Prishker cumplió con cinco turnos legales y le falto el triple para completar el ciclo de bateo, Gutiérrez y Alan Wilburn se fueron de 4-3, respectivamente.