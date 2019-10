Santa Lucía ya no está disponible en Google Earth

Cd. de México.- La Base Aérea de Santa Lucia se une a la lista de sitios cuya imagen satelital no está disponible en Google Maps.

La imagen de la Base Aérea Militar No.1 de Santa Lucía, sitio donde el Gobierno federal pretende construir el nuevo Aeropuerto Internacional de México, desapareció de la plataforma Google Earth.

Cualquier usuario que realice la búsqueda en la plataforma digital se encontrará con una imagen completamente oscurecida, junto con la leyenda "Base Aérea Num.1 Sta. Lucía", pero sin precisar la ubicación y sin que se pueda realizar un acercamiento digital sobre la zona.

Incluso en el buscador de Google Maps es imposible visibilizar a detalle el terreno donde se prevé la construcción del proyecto aeroportuario, el cual enfrenta una serie de litigios que han impedido que inicie la obra.

La imagen oscurecida de la zona de la Base Aérea contrasta con las imágenes satelitales del sitio donde se alista la edificación de la Refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, otro de los proyectos estratégicos del Gobierno del Presidente López Obrador.

Ya que en el segundo es posible apreciar con claridad el lugar y obtener un acercamiento de cada punto.

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró que no existe ninguna instrucción del Gobierno federal para que la imagen satelital de la Base Aérea Militar de Santa Lucía desaparezca de la plataforma de Google Earth o en la versión de Google Maps.

"No hay ninguna instrucción en lo particular, pero muchas instalaciones militares así aparecen. De lo que sacan en Google Maps, las instalaciones militares las ponen en oscuro y no se puede ver qué hay ahí. Es algo a nivel mundial, no sólo en México, cuando se trata de instalaciones estratégicas en cualquier parte del País", afirmó.

Aunque el titular de la Sedena negó que exista una instrucción para bloquear la imagen satelital de esa zona, la medida se suma a las limitantes que tienen los ciudadanos para conocer a detalle la evolución que tiene uno de los proyectos de infraestructura estratégica más cuestionados del actual sexenio.

REFORMA publicó, el pasado 9 de octubre, que la Sedena clasificó como información reservada, durante cinco años todo lo relacionado con el diseño, construcción, operación y finanzas del nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL).

La reserva implica documentos técnicos como el plan maestro y el proyecto ejecutivo de la obra.

En redes sociales, ciudadanos también expresaron extrañeza ante el bloqueo de las imágenes satelitales de Santa Lucía.