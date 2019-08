Santa Lucia va y no se retrasará, afirma López Obrador ante amparos

México, 16 Ago

El aeropuerto de Santa Lucia va y no se retrasará, incluso podría estar listo un mes antes de lo previsto, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó como "sabotaje legal" los amparos interpuestos en torno a la obra.

Luego de que ayer un juez concedió una suspensión definitiva que detiene la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que concluya uno de los juicios de amparo, dijo que "se puso de moda, ya es como deporte nacional, el presentar amparos en contra de todas las obras que estamos proponiendo".

"Son tácticas dilatorias, chicanadas, para que no se haga o demorar la obra, espero que esto se resuelva pronto", expresó López Obrador en su rueda de prensa en Palacio Nacional.

Además, llamó a quienes en este caso, "no pudieron hacer el ´negocio´ (con la construcción del aeropuerto en Texcoco), a que le bajen una rayita cuando menos, están muy alterados, el dinero no es la vida. El dinero es la mamá o el papá del diablo".

Dijo que es increíble que a la fecha el proyecto de Santa Lucía tenga ya 80 amparos, y cuestionó que no hubo tal reacción "cuando querían hacer el negocio jugosísimo de construir en el lago de Texcoco el aeropuerto",

El jefe del Ejecutivo federal aceptó que si bien le tocaba a Morena, como oposición, interponer los amparos en ese momento, éstos "no procedían, además que no había el ánimo, pero ahora se puso de moda".

Dijo que los amparos en contra de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en Santa Lucía, "si acaso" son molestos, pero no lo mortifican o molestan, "llevo muchos años en esto, no tengo la piel tan delgadita, no pasa nada".

Al preguntarle si podría retrasar el proyecto, López Obrador respondió tajante: "Nada, el aeropuerto no se va a retrasar, hasta podría decir que vamos a tener un mes antes de lo previsto, terminando el aeropuerto de Santa Lucia".