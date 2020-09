Sanitizan plantón y llegan simpatizantes de AMLO

En el cuarto día del plantón que instaló el Frente Nacional Anti-AMLO (Frenaaa) en el Centro Histórico de la Ciudad de México, los integrantes del movimiento sanitizaron las casas de campaña y también discutieron con un grupo de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ayer, Frenaaa tomó medidas sanitarias para evitar un contagio de Covid-19 entre sus integrantes y encaró a seguidores del Presidente, quienes descalificaron a los manifestantes sin llegar a las agresiones físicas.

A las 13:30 horas, un hombre se colocó una mascarilla, un traje especial y tomó una máquina para sanitizar toda la avenida Juárez —donde se ubica el plantón—, así como las casas de campaña donde permanecen los detractores de López Obrador.

"Esto es para beneficiar a la sociedad, a todos los que forman parte del movimiento, para apoyar la causa", dijo Saturnino Díaz, quien encabezó la sanitización.

Díaz también pidió a los integrantes del plantón mantener la sana distancia entre las casas de campaña, no revolver artículos personales y utilizar cubreboca.

"Siguiendo los protocolos que ya conocemos de manera general, así como el que les hacemos llegar nosotros, será mucho más sencillo conservar una buena salud para todos", indicó Saturnino Díaz.

Consultados sobre el tema, los integrantes de Frenaaa rechazaron que haya un caso positivo de Covid-19 entre ellos; sin embargo, apoyaron sanitizar el lugar porque saben que el riesgo de enfermarse es latente mientras no concluya la emergencia.

Ayer se cumplieron cuatro días desde la instalación del plantón en la capital del país. Hasta ahora personas de cinco entidades mantienen vivo el movimiento: Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Chihuahua y Estado de México.

El ambiente que se vivió ayer fue diferente al del fin de semana, no se veían mítines ni se escuchaban arengas para exigir la renuncia del Ejecutivo federal.

Sólo la llegada de un grupo afín a López Obrador incendió los ánimos: "¡Es un honor estar con Obrador!", gritaban decenas de seguidores del Mandatario federal, al mismo tiempo que recorrían el plantón.

Los miembros del Frenaaa se limitaron a hacer una valla humana para evitar que tumbaran sus casas de campaña.

El conflicto subió de tono cuando en redes sociales se identificó a un hombre de complexión alta y delgada por presuntamente formar parte de un grupo de choque de Morena.

Este diario consultó a ese hombre, quien dijo llamarse José Antonio Cantú González, y aseveró que fue designado jefe de seguridad del plantón y que no era seguidor de López Obrador: "Me pusieron los compañeros de jefe de seguridad para ayudar y evitar confrontaciones. Yo sólo venía a manifestarme como todos los que estamos aquí, pero había muchos agitadores y lamentablemente la gente del Frenaaa se estaba enganchando y empecé a separarlos y evitar conflictos, por eso me escogieron de jefe de seguridad".

Criticaron al Frente Nacional Anti-AMLO por la ausencia de manifestantes en las casas de campaña, pero Melania Castellanos, representante del Frenaaa en Jalisco, explicó que algunas personas tuvieron que irse por cuestiones de trabajo.